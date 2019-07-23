Home
Guedes diz que FGTS será liberado todos os anos

O ministro afirmou que a permissão de saques do FGTS será recorrente durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro

Agência Folha Press

Publicado em 23 de julho de 2019 às 21:15

 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: (Windows)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo anunciará nesta quarta-feira (24) a liberação de recursos do FGTS, que terá um total de R$ 42 bilhões disponibilizados até 2020. 

"Eu tinha falado que ia ser em torno de R$ 42 bilhões. Vai ser isso mesmo. Deve ser uns R$ 30 bilhões este ano, uns R$ 12 bilhões no ano que vem, são os R$ 42 bi que eu tinha falado. Só que vocês vão ver que vai ter novidade. Há coisas mais interessantes", disse o ministro.

> Porta-voz: a princípio anúncio sobre FGTS está mantido para quarta

Ao fim de uma cerimônia no Palácio do Planalto, Guedes disse que a permissão de saques do FGTS será recorrente durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro

> Governo estuda limitar saques do FGTS a R$ 500 neste ano

"O governo passado soltou só inativos. Nós vamos soltar contas ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter."

