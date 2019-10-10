Home
Guedes diz que Brasil sai da clínica de reabilitação

Segundo o ministro, trata-se de um crescimento em bases sustentáveis e não um "voo de galinha"

EDUARDO CUCOLO E IVAN MARTÍNEZ-VARGAS

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 11:07

 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a reforma da Previdência Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (10) que, enquanto a economia mundial está desacelerando, o Brasil entra, provavelmente, em um longo ciclo de crescimento.

"Estamos com o crescimento subindo, a inflação descendo e retomando provavelmente agora um longo ciclo de crescimento. Num momento em que o mundo sincronizadamente desacelera, entrando em uma clínica de reabilitação após um período de excessos, o Brasil está saindo da clínica de reabilitação", afirmou o ministro durante a abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019.

Segundo o ministro, trata-se de um crescimento em bases sustentáveis e não um "voo de galinha".

Guedes afirmou também que o governo já atingiu a meta de privatizações, de US$ 20 bilhões, para este ano.

A uma plateia de investidores brasileiros e de outros países, disse que o governo federal tem o apoio do Congresso para fazer suas reformas, mas um apoio em nova bases, bases temáticas.

Ele destacou como próximos passos as votações do pacto federativo e a reforma tributária.

Segundo Guedes, depois de quatro décadas de economia fechada, impostos elevados, o presidente Jair Bolsonaro "começou a revolução em relação ao que há de melhor no mundo ocidental."

Ele diz que "o presidente determinou desde o início uma aproximação com países que dão certo no mundo" como EUA, Canadá, Japão e Coreia do Sul.

