Guedes: "Desde quando o Brasil precisa da Argentina para crescer?"

Segundo o ministro da Economia, mesmo se o mundo acabar, o país vai sair do buraco

Agência Folhapress

Publicado em 15 de agosto de 2019 às 18:31

 - Atualizado há 6 anos

Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (15) que os problemas no mercado financeiro internacional não vão impedir a recuperação econômica do Brasil. Disse também não estar preocupado se a taxa de câmbio vai ficar, por exemplo, em R$ 3,30 ou R$ 4,30 e que o país não precisa da Argentina para crescer.

Segundo ele, mesmo se o mundo acabar, o Brasil vai sair do buraco. "O mundo estava acelerado e a gente estava descendo. Se o mundo desacelerar, tudo bem.", afirmou durante evento organizado pelo Banco Santander.

"Não tenho receio nem do balancê da Argentina nem dessa briga comercial. Não tenho receio de ser engolido pela dinâmica internacional. Não vamos afundar se estivermos fazendo a coisa certa ", disse ao comentar a disputa comercial entre EUA e China.

Guedes afirmou que a economia brasileira ainda é muito fechada e o Brasil não é tão dependente assim de outros mercados.

Para ele, mesmo que haja queda na exportação de algumas commodities, não será algo de grandes dimensões. Além disso, a redução de concorrência com produtos chineses vai ajudar o país a vender "menos soja e mais sapato", por exemplo.

"A pergunta é se o dólar vai a R$ 3,30 ou R$ 4,30. Mas essa briga não vai afetar nossa dinâmica, que não é tão dependente assim."

Sobre a situação da Argentina, afirmou que o governo brasileiro tem mais química com o atual presidente argentino, mas que se quem vencer as eleições no país vizinho for Cristina Kirchner, vice na chapa de oposição, também não haverá problema.

Segundo Guedes, se a ex-presidente quiser sair do Mercosul, acaba-se com o bloco econômico e o Brasil segue negociando separadamente acordos comerciais. "Desde quando o Brasil para crescer precisou da Argentina?", questionou.

A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, e a crise econômica no país tem prejudicado as exportações brasileiras.

> Com possível derrota de Macri, governo Bolsonaro estuda rever Mercosul

