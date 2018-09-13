Guardia descarta intervenções para conter alta do dólar

O governo não pretende agir para segurar o dólar, disse hoje (12) o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Em viagem a Fortaleza, ele afirmou que a volatilidade da moeda norte-americana nas últimas semanas ainda não motivou nenhuma medida por parte da equipe econômica.
De acordo com o ministro, boa parte das altas recentes deve-se a fatores internacionais, sobre os quais o governo não tem controle. Não há nenhuma medida para ser tomada neste momento. O que existe são movimentos internacionais que têm pressionado moedas de países emergentes, como o Brasil, declarou o ministro após evento na sede do Banco do Nordeste na capital cearense.
O ministro ressaltou que o governo está acompanhando a situação e acrescentou que somente reformas estruturais que reequilibrem as contas públicas conseguirão aumentar a resistência do país a crises agora e no futuro. Caso contrário, os futuros governos terão de aumentar a carga tributária. O problema do déficit público brasileiro é o crescimento acelerado da despesa. Nós precisamos reverter essa tendência, disse.
PREVIDÊNCIA
Guardia reiterou que o país tem capacidade de lidar com turbulências internacionais, por ter baixo déficit em transações correntes (comerciais, de serviço e de rendas) e elevadas reservas internacionais. A principal dificuldade da economia brasileira, declarou o ministro, está no lado fiscal.
Segundo o ministro da Fazenda, o governo pode seguir em frente e tentar votar a reforma da Previdência depois das eleições, caso o futuro governante esteja de acordo. Qualquer candidato que esteja comprometido com o processo de reformas, de modernização do Brasil, de redução de custo Brasil, de redução de custo tributário, de simplificação, de redução de burocracia e disciplina fiscal tem a minha simpatia, disse.