Grupo que deu prejuízo de R$ 6 milhões ao INSS na mira da PF no ES

14 policiais federais participaram da operação Crédito: Fernando Madeira

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em endereços de Vila Velha na manhã desta quarta-feira (17). O alvo da "Operação Efígie" é uma organização criminosa, com atuação no Espírito Santo e Bahia, que pratica fraudes contra o INSS. Os cálculos indicam que o grupo teria gerado um prejuízo de cerca de R$ 6 milhões ao órgão.

Segundo as investigações, o grupo, com a utilização de documentos falsos para criação de pessoas fictícias, fazia saque de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso.

Your browser does not support the audio element. Grupo que deu prejuízo de 6 milhões de reais ao INSS na mira da PF no ES

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Vitória. A operação, que teve a participação de 14 policiais federais, contou com o apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT), do Ministério da Economia.