Greve dos petroleiros pode causar 'pane seca' no ES

A Federação Única dos Petroleiros (FUP), representante de empregados da Petrobras, decidiu entrar em greve a partir das 0h da próxima quarta-feira, dia 30. A paralisação nacional deve durar 72 horas. A lista de reivindicações inclui a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis e a saída imediata do atual presidente da Petrobras, Pedro Parente. O movimento também é contrário à possível privatização da empresa.

Motoristas enfrentam fila para abastecer em posto de Campo Grande, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

A paralisação pode provocar pane seca no Estado, explica Valnisio Hoffmann, diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES). No Estado, não temos refinaria, mas temos uma unidade de tratamento de gás e condensados, onde é produzido o GLP, que é o gás de cozinha. E temos terminais com recebimento de navios de combustível. Se o terminal parar, o combustível não vai chegar para a população, destaca.

As atividades, porém, não serão totalmente paralisadas, diz o diretor. Não vai haver parada total, mas a produção vai ser restringida. Não queremos prejudicar a população. A greve, segundo ele, é uma advertência dos petroleiros que, assim como os caminhoneiros, reivindicam a redução dos preços. O movimento quer ainda a retomada da produção das refinarias.

Depois que o Pedro Parente assumiu, ele resolveu reduzir a capacidade das refinarias. Tem refinaria hoje operando com 50% da sua capacidade. É algo que não tem lógica. Quer dizer, a lógica é privilegiar o mercado, ou seja, comprar combustível de fora, principalmente dos Estados Unidos. O nosso diesel, 80% vem de fora, principalmente dos EUA. Isso tudo é parte de um desmonte da Petrobras, com objetivo de privatizá-la, ressalta.

Para Hoffmann, é preciso rever a tributação sobre os combustíveis, mas só isso não vai resolver a oscilação dos valores. Mesmo se zerar tributos, com o barril de petróleo e o dólar subindo, como temos uma política de preços que privilegia o mercado, isso não garante que o diesel e a gasolina parem de subir. Tínhamos uma política de proteção da população. Para nós, a função da estatal é servir de mola de desenvolvimento, gerando empregos e segurando o valor da gasolina e do diesel quando é necessário. Mas esse governo só pensa no mercado, pontua.

ato

Os petroleiros vão fazer um ato na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, hoje a partir das 13 horas.

No sábado, trabalhadores da Refinaria da Petrobras Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, no Rio Grande do Sul, decidiram não fazer a troca do turno das 7 horas em solidariedade ao movimento de greve dos caminhoneiros. Não houve também a troca do turno que seria às 16 horas. A refinaria, contudo, continuou operando normalmente. A Petrobras informou na tarde de ontem que suas refinarias estavam operando normalmente e as trocas de turnos estavam sendo feitas. (Com Agência Estado)

Engenheiros pedem mudança no preço

A Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet) publicou nota em defesa de mudanças na atual política de preços adota pela empresa.

A Petrobras é uma empresa estatal e existe para contribuir com o desenvolvimento do País e para abastecer nosso mercado aos menores custos possíveis. A maioria da população quer que a Petrobras atue em favor dos seus legítimos interesses, enquanto especuladores do mercado querem maximizar seus lucros de curto prazo, traz o comunicado.

O argumento da entidade se baseia na perda de mercado interno para importadores, desde que a Petrobras passou a acompanhar os preços praticados no mercado internacional, em outubro de 2016.

A atual direção da Petrobras divulgou que foram realizados ajustes na política de preços com o objetivo de recuperar mercado, mas até aqui não foram efetivos. A própria companhia reconhece nos seus balanços trimestrais o prejuízo na geração de caixa decorrente da política adotada, informa a Aepet, que contraria o argumento da atual gestão da empresa, de que, durante o governo petista, a empresa perdeu dinheiro, principalmente, com a retenção dos preços nas refinarias.

A verdade é que a geração de caixa da companhia neste período foi pujante, sempre superior aos US$ 25 bilhões, complementa.

Governo federal já avalia entrar na Justiça

O governo estuda a possibilidade de entrar com ação na Justiça para tentar barrar a greve dos petroleiros, já anunciada para ser deflagrada a zero hora de quarta-feira, por 72 horas.

A ação teria de ser impetrada pela Advocacia Geral da União (AGU), possivelmente no Supremo Tribunal Federal, para ter abrangência em todas as refinarias de todo o país. O assunto foi aventado em pelo menos uma das reuniões realizadas ontem, no Palácio do Planalto.

Há uma imensa preocupação entre integrantes do governo com esse novo ingrediente a ser adicionado já à grave crise que já assola o País, depois de uma semana de paralisação dos caminhoneiros.

Uma greve de petroleiros terminaria por estender a situação caótica vivida no país por um período imprevisível, na avaliação de um interlocutor do presidente.