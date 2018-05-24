Greve dos caminhoneiros: já faltam alimentos e combustíveis no ES

BR 101, em Viana, foi um dos pontos de manifestação Crédito: Ari Melo/tv gazeta

greve dos caminhoneiros, o Gazeta Online listou os impactos que a paralisação causa na vida dos capixabas. Veja abaixo. No quarto dia delistou os impactos que a paralisação causa na vida dos capixabas. Veja abaixo.

1 - GASOLINA

Nesta quinta-feira (24), a falta de abastecimento de combustíveis já afeta alguns postos da Capital. Um posto na Enseada do Suá, em Vitória, não tinha mais gasolina comum na manhã de hoje. Os frentistas afirmam que a gasolina aditivada também está acabando.

Outro posto, na Avenida Vitória, ainda tem gasolina comum e aditivada por R$ 4,27. Um ouvinte da Rádio CBN Vitória enviou um vídeo mostrando uma fila enorme de carros na espera para abastecer nesta quinta.

SERRA

Emum posto de combustíveis, em Carapina, na Serra, a gasolina comum e a aditivada estão a R$ 4,99. Até a manhã desta quinta, este foi o valor mais alto que a equipe de reportagem do Gazeta Online, que passa pelos postos da Grande Vitória, encontrou.

Posto de gasolina na Enseada do Suá, em Vitória, não tem mais gasolina comum e os frentistas afirmam que a aditivada está acabando Crédito: Eduardo Dias

INTERIOR DO ES

No interior do Estado, nos municípios de Brejetuba, Iúna e Ibatiba os motoristas já não encontram mais gasolina nos postos.

Em Barra do Sahy, Aracruz, ao menos um posto já está sem gasolina e sem diesel. O proprietário disse ao Gazeta Online que os combustíveis acabaram na noite desta quarta-feira (23) e que uma carreta já está na base em Vitoria para fazer o reabastecimento, mas ainda não conseguiu carregar. No posto, o preço da gasolina estava R$ 4,59 e o do diesel s10, R$ 3,79. Já o diesel comum custava R$ 3,69.

SINDIPOSTOS

O Sindicato dos Postos do Espírito Santo (Sindipostos ES) informou que nenhum posto comunicou oficialmente que está sem gasolina, mas o sindicato acredita que eles vão comunicar a falta de combustíveis ainda nesta quinta-feira.

2 - PADARIAS

As padarias do Espírito Santo podem ficar sem produzir pães já na próxima semana por causa da falta de ingredientes. Segundo informações do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado (Sindipães), a paralisação dos caminhoneiros afeta diretamente a distribuição de açúcar e trigo e outros insumos.

As padarias já estão com dificuldades para receber as mercadorias. Como trabalhamos com estoque baixo, os insumos começam a faltar, e por isso vamos ter problemas na próxima semana, disse o presidente do Sindipães, Luiz Carlos Azevedo.

De acordo com Azevedo, a central de distribuição do Sindipães, que fica em Vila Velha, na Grande Vitória, está parada, sem receber ou distribuir os produtos. Ele destaca que alguns motoristas ainda faziam rotas alternativas no início da paralisação dos caminhoneiros. Entretanto, muitos caminhoneiros agora apoiam o movimento.

3 - SUPERMERCADOS

Em diversos supermercados do Estado começam a faltar alimentos. De acordo com Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS), os estabelecimentos comerciais trabalham com estoque reduzido de produtos perecíveis e de reposição diária, como carnes, verduras e legumes. Por isso, com as rodovias fechadas, a sexta-feira pode ser de prateleiras vazias.

Trabalhamos de forma estratégica com vários produtos, porém os estoques de produtos perecíveis, como frutas, verduras, carnes de boi, frango e porco, congelados e resfriados, são de abastecimento diário. Portanto, são os primeiros que podem faltar, disse o presidente da Acaps, Hélio Schneider.

Hélio destaca que os produtos chegam de vários Estados do Brasil e, com as rodovias bloqueadas, o cenário de desabastecimento de alimentos pode se agravar.

Acompanhamos que a batata e a cebola na Ceasa dobrou de preço, mas daqui a pouco não tem a oferta. Quem conseguiu comprar ontem conseguiu abastecer hoje, mas se não conseguir comprar hoje, amanhã o consumidor não encontrará mais o produto, explicou Hélio Schneider.

4 - CEASA FECHADA

Caminhoneiros bloqueiam os acessos à Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), impedindo a entrada de caminhões com alimentos na manhã desta quinta-feira (24). A movimentação começou durante a noite desta quarta-feira (23), desde as 19 horas.

Os caminhoneiros impedem a entrada de alimentos pelas duas entradas do local, pela frente, na BR 262, e também na entrada por trás do espaço, em Vila Capixaba. A manifestação é pacífica e vários produtores que a reportagem da TV Gazeta conversou demonstram apoio ao ato. Com a situação, alimentos podem acabar faltando ou ficando mais caros.

Uma churrasqueira foi montada em frente a um dos portões da Ceasa, em Cariacica, nesta quinta-feira (24) Crédito: Caíque Verli

COMERCIANTES VENDEM NA RUA

Com as entradas da Ceasa bloqueadas pelos caminhoneiros, os comerciantes não conseguem entrar para vender as mercadorias. A solução foi vender na porta do local, do lado de fora mesmo.

O produtor rural José Máximo Firme, 57, disse que soube sobre o bloqueio pelo jornal, na noite desta quarta-feira (23), mas como o carro já estava carregado com os alimentos precisou ir.

No caminho, o produtor rural chegou a se deparar com um ponto de bloqueio feito pelos caminhoneiros, que falaram que o produtor rural deveria voltar, mas ele conseguiu passar. Graças a Deus vendi quase tudo, mas bem mais barato né.

José contou que chegou a vender os produtos 20% mais baratos. "Tem que vender pelo preço que o freguês botar, para não estragar a mercadoria". O produtor rural é de Domingos Martins e trabalha na área há 40 anos. Ele vai até a Ceasa toda quinta-feira para vender suas mercadorias.

CHURRASCO

Uma churrasqueira foi montada em frente a um dos portões da Ceasa, e até um carro de som tem lá. De acordo com o vendedor autônomo Cristiano Martins, o ato é uma forma de manifestação para sustentar o movimento e manter a portaria fechada e os manifestantes presentes.

Pegamos uma vaquinha com cada um e compramos cerveja, refrigerante, água, suco e estamos doando para todo mundo aqui. Quem chegou está pegando. Tem mais ou menos 50 kg de carne e umas 10 caixas de cerveja.

Cristiano contou que os comerciantes estão aderindo à paralisação dos caminhoneiros para baixar o preço da gasolina. Então já que fecharam a portaria, vamos fechar tudo. Enquanto não baixar, nós não vamos abrir. Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, vamos fazer churrasco aqui para chamar atenção mesmo.

5 - ENTREGAS DOS CORREIOS ATRASADAS

Já os Correios informaram que a paralisação já afeta a entrega de correspondência no Espírito Santo. Somente nesta terça-feira (22), 3% das correspondências deixaram de ser entregues no Estado, segundo a instituição. Após a greve nacional dos caminhoneiros, foram temporariamente suspensas em todo o país as postagens das encomendas com dia e hora marcados (Sedex 10, 12 e Hoje). Já as encomendas no formato Sedex e PAC continuam sendo aceitas, porém haverá acréscimo de dias no prazo de entrega.

Carros dos Correios Crédito: Divulgação | Correios

"Compõem as operações dos Correios mais de 25 mil veículos, 1.500 linhas terrestres e 11 linhas aéreas que circulam pelo país de Norte a Sul. A empresa está acompanhando os índices operacionais de qualidade de toda essa cadeia logística e, tão logo a situação do tráfego nas rodovias retorne à normalidade, a empresa reforçará os processos operacionais para minimizar os impactos à população", assegurou os Correios.

6 - AEROPORTO DE VITÓRIA

Após divulgar uma nota alertando sobre o risco de alguns aeroportos no país ficarem sem combustível por conta da greve dos caminhoneiros - que afeta a distribuição de combustível -, a Infraero informou ao Gazeta Online, na noite desta quarta-feira (23), que a situação no Aeroporto de Vitória não é preocupante. "Não está enquadrado dentro do nível de emergência emitido", reforçou por meio de nota. A Infraero disse que monitora a quantidade de combustível no Estado, mas que a situação "não preocupa no momento".

Questionada sobre qual seria o atual nível de combustível atestado no reservatório do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, localizado na Capital capixaba, a Infraero não informou, mas garantiu que há diesel à disposição para abastecer os aviões em Vitória.

Já na manhã desta quinta-feira (24), a Infraero informou que as informações deveriam ser obtidas junto às companhias aéreas.

O Gazeta Online procurou as operadoras no ES.

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

LATAM

Informou que, por enquanto, não há impactos nos voos no Aeroporto de Vitória.

GOL

Informou que está aplicando medidas de contingência em toda operação, mantendo as ações necessárias para minimizar os impactos aos seus clientes. A companhia reforçou que, até o momento, não registrou atrasos ou cancelamentos de seus voos.

AZUL

A companhia informou que está "cancelando algumas de suas operações por conta da greve dos caminhoneiros, que impede o fornecimento de combustível para os aeroportos e, consequentemente, o abastecimento de aeronaves".

Foram cancelados nesta quarta-feira (24) dois voos da Azul no Aeroporto de Vitória: um que partiria de Belo Horizonte com destino à Capital do ES. E outro que partiria de Vitória para BH.

Já a companhia Avianca ainda não deu retorno à reportagem.

7 - COLETA DE LIXO

A coleta de lixo nas cidades de Anchieta, Iconha e Domingos Martins foi suspensa na noite desta quarta-feira (23), devido às manifestações dos caminhoneiros, que acontece desde a última segunda-feira (21). Algumas vias do Espírito Santo estão bloqueadas para a passagem de caminhões, que impossibilita o transporte do lixo.

Em comunicado, a Prefeitura de Anchieta disse que o recolhimento está suspenso a partir de quinta-feira (24), podendo se estender ou não. Em Iconha, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos suspendeu a coleta até a conclusão da greve dos caminhoneiros. Já em Domingos Martins, a prefeitura determinou a suspensão a partir desta quinta-feira (24).

As principais vias do ES estão bloqueadas para a passagem de caminhões, impossibilitando o transporte do lixo Crédito: Pixabay

8 - GREVE DE ÔNIBUS?

9 - TRANSCOL HOJE. MAS E AMANHÃ?