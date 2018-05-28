Greve de caminhoneiros: escolas particulares terão de repor aulas suspensas

As escolas particulares que optarem por suspender as aulas durante a greve dos caminhoneiros são obrigadas a repor os dias letivos, segundo o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES). Nesta segunda-feira (28), as instituições funcionam normalmente, afirma a entidade.

Estudantes em sala de aula de escola Crédito: Shutterstock

O presidente do Sinepe-ES, Antônio Eugênio Cunha, disse que não há uma recomendação geral para suspensão ou não das atividades. Segundo ele, a decisão varia de acordo com cada escola.

Cunha ressaltou que cada colégio tem seu próprio calendário e que, caso não haja aula no dia previsto, a reposição deve ser incluída em um dia posterior.