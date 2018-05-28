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Greve de caminhoneiros: escolas particulares terão de repor aulas suspensas

Colégios devem adequar calendário para incluir reposição, segundo o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 15:49

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 15:49

As escolas particulares que optarem por suspender as aulas durante a greve dos caminhoneiros são obrigadas a repor os dias letivos, segundo o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES). Nesta segunda-feira (28), as instituições funcionam normalmente, afirma a entidade.
Estudantes em sala de aula de escola Crédito: Shutterstock
O presidente do Sinepe-ES, Antônio Eugênio Cunha, disse que não há uma recomendação geral para suspensão ou não das atividades. Segundo ele, a decisão varia de acordo com cada escola.
Cunha ressaltou que cada colégio tem seu próprio calendário e que, caso não haja aula no dia previsto, a reposição deve ser incluída em um dia posterior.
"Algumas instituições suspenderam as aulas, na semana passada, devido à baixa mobilidade das famílias por causa da falta de gasolina. O problema se intensificou na sexta-feira. Foram pouquíssimas as instituições que precisaram paralisar as atividades. Consequentemente, os dias letivos serão repostos no sábado ou em outro dia", explicou.

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