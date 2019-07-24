Governo vai repassar 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores

Governo anuncia regras para saque do FGTS Crédito: Reprodução

Além da liberação de saques anuais do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) , o governo anunciou nesta quarta-feira (24) que 100% do lucro do fundo passará a ser distribuído aos trabalhadores.

Desde 2017, 50% do resultado obtido pelo FGTS é repassado às contas dos trabalhadores. O cálculo leva em conta o lucro líquido alcançado no ano anterior da distribuição. Agora, o valor será integralmente destinado aos correntistas.

O valor pago varia de acordo com o montante que o trabalhador possui em conta. O cálculo é feito com base no saldo da conta até dezembro do ano anterior.

Sob a vigência de distribuição de 50% do lucro, o governo distribuiu em 2018 cerca de R$ 6 bilhões aos trabalhadores. Em 2017, o repasse foi de aproximadamente R$ 7 bilhões.