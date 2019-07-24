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Tempo de Serviço

Governo vai repassar 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores

Desde 2017, 50% do resultado obtido pelo FGTS é repassado às contas dos trabalhadores

Publicado em 

24 jul 2019 às 19:49

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 19:49

Governo anuncia regras para saque do FGTS Crédito: Reprodução
Além da liberação de saques anuais do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o governo anunciou nesta quarta-feira (24) que 100% do lucro do fundo passará a ser distribuído aos trabalhadores.
Desde 2017, 50% do resultado obtido pelo FGTS é repassado às contas dos trabalhadores. O cálculo leva em conta o lucro líquido alcançado no ano anterior da distribuição. Agora, o valor será integralmente destinado aos correntistas.
O valor pago varia de acordo com o montante que o trabalhador possui em conta. O cálculo é feito com base no saldo da conta até dezembro do ano anterior.
Sob a vigência de distribuição de 50% do lucro, o governo distribuiu em 2018 cerca de R$ 6 bilhões aos trabalhadores. Em 2017, o repasse foi de aproximadamente R$ 7 bilhões.
No ano passado, a regra levou a um pagamento de R$ 17,20 para cada R$ 1.000 em conta. Em média, os trabalhadores receberam R$ 38 por conta.

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