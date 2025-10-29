Home
Governo vai investir R$ 13 milhões em lavanderias públicas

Um dos principais objetivos é reduzir a sobrecarga das mulheres em dupla jornada de trabalho, para que elas consigam ter mais tempo para outras atividades

GABRIELA CECCHIN

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:06

Uma parceria governamental entre o Ministério das Mulheres e o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) vai investir R$ 13 milhões na implementação de 17 lavanderias públicas e comunitárias no país.

Um dos principais objetivos do projeto é reduzir a sobrecarga das mulheres em dupla jornada de trabalho, para que elas consigam ter mais tempo para outras atividades. Dados da Pnad Contínua 2022 mostram que as mulheres dedicam, em média, 21,3 horas semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas — quase o dobro da média dos homens (11,7 horas).

A iniciativa fará parte do Plano Nacional de Cuidados, estabelecido pela Política Nacional de Cuidados, sancionada em dezembro do ano passado, que estabelece diretrizes para a elaboração de políticas públicas direcionadas a quem recebe cuidados e também quem cuida.

Mulher usando lavadora
Enquanto usam a lavadora de roupas, as mulheres podem participar de atividades formativas e culturais Crédito: Freepik

As idosas são um grande alvo do governo. Segundo informações da Pnad Contínua 2021, mulheres de 80 anos ou mais trabalham 17 horas semanais dedicadas ao cuidado; enquanto as de 60 a 69 anos dedicam 24 horas da semana.

Cada lavanderia terá uso gratuito, por qualquer pessoa da comunidade, e será equipada com máquinas industriais de lavagem e secagem, brinquedoteca, sala multiuso para cursos e recepção.

O modelo prevê o compartilhamento do trabalho doméstico e a oferta de atividades formativas e culturais, sem caráter obrigatório. Enquanto as roupas são lavadas, usuários poderão participar de oficinas ou permanecer no local em áreas de convivência.

Os equipamentos foram projetados para reduzir o consumo de água e energia, o que também pretende diminuir os custos das famílias com esses serviços.

A primeira unidade foi inaugurada em maio de 2025, em Caruaru (PE), com investimento de R$ 471,8 mil. Outras quatro estão em implantação — duas em Petrópolis (RJ), uma em Teresina (PI) e outra em Parnaíba (PI) — e novas cidades estão em fase de negociação.

Ainda não foram detalhados os critérios de seleção dos municípios, nem o modelo de gestão e manutenção dos espaços, que poderão envolver prefeituras, associações comunitárias ou parcerias locais.

