Governo tenta normalizar Ceasa e 80 postos são abastecidos no ES

Oitenta postos de combustíveis foram abastecidos na Grande Vitória e no interior em 24 horas, por meio de uma força-tarefa realizada pelas forças de segurança do Governo do Estado. Os caminhões estão sendo escoltados quando saem das distribuidoras, que ficam na Vale, em Carapina, na Serra, e também em São Torquato, em Vila Velha.

Segundo balanço divulgado pelo Governo do Estado, mais três caminhões com combustível estão sendo escoltados do Rio de Janeiro para o Espírito Santo com querosene de aviação para o Aeroporto de Vitória. Neste fim de semana, o local estava com funcionamento normal, mas o serviço chegou a ser paralisado na sexta-feira (24) por falta de combustível.

A força-tarefa também garantiu que os serviços nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) estão começando a ser normalizados. Neste domingo (27), 41 caminhões com produtos entraram no local para serem comercializados.

Durante a semana, novas operações serão realizadas e não há distinção de quais postos serão abastecidos na Grande Vitória ou no interior do Estado. Segundo a força-tarefa, a ideia é que todos sejam atendidos e que a situação seja normalizada esta semana.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Marcelo D'Isep, fez um apelo para que a população tenha cuidado com a compra avulsa de gasolina ou outros combustíveis para guardar em casa, mesmo em recipientes adequados.

Essa estocagem de combustível em casa gera risco de incêndios e também de queimaduras, além de ser um crime ambiental. Pedimos que não estoquem combustível em casa e que os donos não vendam combustível em garrafas, pediu.

LIBERAÇÃO DE CAMINHÕES

A força-tarefa conseguiu a liberação de 200 caminhões com produtos essenciais nos 29 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais do Espírito Santo. São produtos como gás, remédios, alimentos, insumos hospitalares, carga viva e rações para animais. No total são 1.646 caminhões parados em todo o Estado.

O Secretário de Segurança do Estado, coronel Nylton Rodrigues, informou que todos os serviços essenciais estão garantidos. Primeiro nós cuidamos dos serviços essenciais. Estão garantidos o trabalho das policiais e dos bombeiros, nossas escolas, hospitais e ambulâncias, explicou. O Governo também garantiu que o transporte público funcionará normalmente nesta semana.