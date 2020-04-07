Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo tenta MP para permitir a empresa endividada tomar empréstimo
Coronavírus

Governo tenta MP para permitir a empresa endividada tomar empréstimo

Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que medida provisória para ajudar essas empresas durante pandemia está sendo elaborada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:28

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:28

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o governo está elaborando uma medida provisória para permitir que empresas com dívidas com o governo federal possam tomar empréstimos durante a pandemia do coronavírus. Em transmissão ao vivo organizada pelos jornais O Globo e Valor Econômico, o secretário afirmou ainda que o governo está debatendo formas de levantar recursos adicionais para os municípios durante a crise.
Mansueto Almeida
Mansueto Almeida disse que as preocupações com investimento são para o pós-crise Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Mansueto disse que a hora não é de colocar as pessoas na rua e que não acredita que os trabalhos em home office no período da pandemia levarão a processos na Justiça. "Não podemos obrigar trabalhador a ir para rua quando temos ministro da saúde pedindo isolamento", acrescentou.


Questionado se o investimento público poderia ajudar a recuperar a economia, Mansueto Almeida disse que isso não é possível no curto prazo. "As preocupações com investimento é para o pós-crise, agora é com a saúde das pessoas. O setor público não tem capacidade de fazer investimento em duas semanas, não é foco agora", acrescentou.

Veja Também

40 mil empresas podem pegar crédito para pagar salário de 200 mil no ES

Empresas terão linha de crédito para financiar folha de pagamento

Apesar de o momento não ser favorável para os empresários, Mansueto disse que os brasileiros têm experiência em passar por crises econômicas com seus negócios. "Se empresário fosse esperar momento certo para investir , não teríamos nenhuma empresa no Brasil", completou.
O secretário disse ainda que os gastos com saúde crescerão inevitavelmente nos próximos anos, não só pela pandemia, mas pelo envelhecimento da população.

Veja Também

Empresas podem suspender recolhimento do FGTS. Saiba como fazer

Governo vai anunciar linhas de crédito para empresários do Turismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias
Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados