Governo propõe restrição de aposentadorias por invalidez

Aposentadoria por invalidez poderá levar em conta tempo de contribuição Crédito: Reprodução

A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo nesta quarta-feira (20) vai restringir pagamentos de aposentadorias por invalidez.

Rebatizada de aposentadoria por incapacidade permanente, o benefício terá valor proporcional ao tempo de contribuição.

Atualmente, o modelo prevê pagamento de 100% da média salarial para o cálculo dessas aposentadorias.

Pela proposta, o benefício será de 60% da média salarial para o trabalhador tiver até 20 anos de contribuição.

Os detalhes da proposta estão sendo anunciados pela equipe econômica em Brasília nesta quarta-feira (20). Acompanhe no live.

A partir desse período, o cálculo será acrescido de 2% a cada novo ano de contribuição.

A nova regra prevê que será mantido o cálculo de 100% da média salarial para os casos de acidente de trabalho e doenças profissionais.