Governo propõe restrição de aposentadorias por invalidez

A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo nesta quarta-feira (20) vai restringir pagamentos de aposentadorias por invalidez.
Rebatizada de aposentadoria por incapacidade permanente, o benefício terá valor proporcional ao tempo de contribuição.
Atualmente, o modelo prevê pagamento de 100% da média salarial para o cálculo dessas aposentadorias.
Pela proposta, o benefício será de 60% da média salarial para o trabalhador tiver até 20 anos de contribuição.
Os detalhes da proposta estão sendo anunciados pela equipe econômica em Brasília nesta quarta-feira (20). Acompanhe no live.
A partir desse período, o cálculo será acrescido de 2% a cada novo ano de contribuição.
A nova regra prevê que será mantido o cálculo de 100% da média salarial para os casos de acidente de trabalho e doenças profissionais.
Não haverá diferenças entre trabalhadores da iniciativa provada e servidores públicos.