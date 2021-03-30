Governo propõe nova suspensão de reajuste em planos de saúde

Custo de plano de saúde está nas alturas Crédito: Pixabay

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, propôs que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) volte a suspender o reajuste de planos de saúde, em razão do agravamento da pandemia de Covid-19.

No início do ano, foi feita a chamada recomposição dos planos de saúde - cobrança retroativa dos reajustes suspensos em 2020 por conta da pandemia -, resultando em aumentos nas contas que variaram entre 12,21% e 49,81% , segundo projeções do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor).

A sugestão de agora foi apresentada pela Senacon à Câmara de Saúde Suplementar, colegiado composto por representantes do governo, dos consumidores e de empresas. O objetivo seria prevenir tratamento discriminatório entre os usuários alvo de aumento.

O diretor do departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Pedro Aurélio de Queiroz, alertou para a ocorrência de reajustes muito díspares entre diferentes grupos de clientes, o que pode “onerar demasiadamente os consumidores que não possuem poder de negociação”, disse.

A ANS já suspendeu reajustes em planos no ano passado, mas com o término da medida, em dezembro, as operadoras passaram a efetuar a recomposição dos valores não cobrados em 2020. A agência autorizou reajustes de até 8,14% em planos individuais e familiares.

SUSPENSÃO DOS REAJUSTES

Em fevereiro, a Defensoria Pública da União (DPU) recomendou à ANS a suspensão de todos os reajustes também em 2021, diante do quadro de “deterioração econômica”. No ofício, o órgão afirmou que os “reajustes aparentemente não refletem a necessidade de manter a sustentabilidade econômica das operadoras de planos de saúde”.