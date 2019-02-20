Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo propõe idades mínimas de 65 anos para homem e 62 para mulheres
Reforma da Previdência

Governo propõe idades mínimas de 65 anos para homem e 62 para mulheres

A mesma exigência de idade valerá para servidores, mas o tempo de contribuição maior; entenda

Publicado em 

20 fev 2019 às 17:19

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 17:19

INSS: proposta de reforma da Previdência muda regimes de aposentadoria Crédito: Reprodução
Em emenda à Constituição entregue ao Congresso nesta quarta-feira (20), o governo propôs que a idade mínima de aposentadoria seja de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.
Se o texto for aprovado pelos deputados e senadores, essas idades para trabalhadores da iniciativa privada passarão a valer após um período de transição de até 14 anos.
Junto com a idade mínima, será exigido ainda um tempo mínimo de contribuição de 20 anos ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
A mesma exigência de idade valerá para servidores, mas o tempo de contribuição será de 25 anos, sendo 10 no serviço público.

Ao propor a criação de uma idade mínima exigida para aposentadorias, o governo quer combater as chamadas aposentadorias precoces, que atendem essencialmente trabalhadores de renda mais alta.

Atualmente a regra por idade mínima da iniciativa privada exige 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, além de 15 anos de contribuições. Em média, essas aposentadorias têm valor de R$ 1.700.

Outra modalidade é a aposentadoria por tempo de contribuição, que alcança a população de renda mais alta - e que consegue se manter em um emprego formal por mais tempo - e cujo valor do benefício é maior - aproximadamente R$ 3 mil.

Por se tratar de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), a reforma precisa passar por duas votações na Câmara e mais duas no Senado, com apoio de três quintos dos parlamentares.
> Leia mais sobre a reforma da Previdência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aposentadoria Jair Bolsonaro Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados