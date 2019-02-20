Governo propõe idades mínimas de 65 anos para homem e 62 para mulheres

A mesma exigência de idade valerá para servidores, mas o tempo de contribuição será de 25 anos, sendo 10 no serviço público.



Ao propor a criação de uma idade mínima exigida para aposentadorias, o governo quer combater as chamadas aposentadorias precoces, que atendem essencialmente trabalhadores de renda mais alta.



Atualmente a regra por idade mínima da iniciativa privada exige 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, além de 15 anos de contribuições. Em média, essas aposentadorias têm valor de R$ 1.700.



Outra modalidade é a aposentadoria por tempo de contribuição, que alcança a população de renda mais alta - e que consegue se manter em um emprego formal por mais tempo - e cujo valor do benefício é maior - aproximadamente R$ 3 mil.



Por se tratar de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), a reforma precisa passar por duas votações na Câmara e mais duas no Senado, com apoio de três quintos dos parlamentares.