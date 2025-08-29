Governo prevê gastos de R$ 1,15 tri para a Previdência em 2027

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:55
O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 trouxe um detalhamento do marco orçamentário de médio prazo para despesas primárias, com previsão de gastos de 2027 a 2029. De acordo com o documento, a previdência básica, por exemplo, vai consumir R$ 1,079 trilhão em 2026, R$ 1,157 trilhão em 2027, R$ 1,234 trilhão em 2028 e R$ 1,308 trilhão em 2029.
Veja abaixo a previsão orçamentária de outras subfunções para 2026 e para os próximos anos:
