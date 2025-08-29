Orçamento da União

Governo prevê gastos de R$ 1,15 tri para a Previdência em 2027

Para o ano de 2026, gastos ultrapassam R$ 1 trilhão. Confira outras previsões do Projeto de Lei Orçamentária para o próximo ano

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:55

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 trouxe um detalhamento do marco orçamentário de médio prazo para despesas primárias, com previsão de gastos de 2027 a 2029. De acordo com o documento, a previdência básica, por exemplo, vai consumir R$ 1,079 trilhão em 2026, R$ 1,157 trilhão em 2027, R$ 1,234 trilhão em 2028 e R$ 1,308 trilhão em 2029.

Veja abaixo a previsão orçamentária de outras subfunções para 2026 e para os próximos anos:

Administração Geral: R$ 229,4 bilhões em 2026; R$ 238,0 bilhões em 2027; R$ 250,4 bilhões em 2028; e R$ 261,9 bilhões em 2029.

Transferências para a Educação Básica: R$ 190,2 bilhões em 2026; R$ 202,6 bilhões em 2027; R$ 216,1 bilhões em 2028; e R$ 230,6 bilhões em 2029.

Segurança de Renda: R$ 158,6 bilhões em 2026; R$ 164,1 bilhões em 2027; R$ 169,0 bilhões em 2028; e R$ 174,1 bilhões em 2029.

Proteção e Benefícios ao Trabalhador: R$ 132,7 bilhões em 2026; R$ 141,9 bilhões em 2027; R$ 151,0 bilhões em 2028; e R$ 159,5 bilhões em 2029.

Previdência do Regime Estatutário: R$ 113,7 bilhões em 2026; R$ 117,2 bilhões em 2027; R$ 123,9 bilhões em 2028; e R$ 130,1 bilhões em 2029.

Assistência Hospitalar e Ambulatorial: R$ 107,1 bilhões em 2026; R$ 115,0 bilhões em 2027; R$ 123,2 bilhões em 2028 e R$ 131,0 bilhões em 2029.

Assistência à Pessoa com Deficiência: R$ 67,8 bilhões em 2026; R$ 89,8 bilhões em 2027; R$ 99,1 bilhões em 2028; e R$ 107,2 bilhões em 2029.

Assistência à Pessoa Idosa: R$ 54,6 bilhões em 2026; R$ 57,8 bilhões em 2027; R$ 61,1 bilhões em 2028; e R$ 63,9 bilhões em 2029.

Ensino Superior: R$ 48,2 bilhões em 2026; R$ 49,7 bilhões em 2027; R$ 54,9 bilhões em 2028; e R$ 61,1 bilhões em 2029.

Atenção Básica: R$ 45,7 bilhões em 2026; R$ 45,5 bilhões em 2027; R$ 48,8 bilhões em 2028; e R$ 54,5 bilhões em 2029.

Demais Subfunções: R$ 967,6 bilhões em 2026; R$ 1,018 trilhão em 2027; R$ 1,064 trilhão em 2028; e 1,156 trilhão em 2029.

