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Benefício

Governo pretende elevar média do Bolsa Família para R$ 250, diz Bolsonaro

Média do benefício atualmente está em cerca de R$ 190. Presidente diz que o objetivo é aumentar para R$ 250 a partir de agosto ou setembro, mas não especificou a origem dos recursos

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:35
Cartão do Bolsa Família
Cartão do Bolsa Família Crédito: Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou na manhã desta quarta-feira (28), durante encontro com apoiadores na saída do Alvorada, que o governo pretende elevar a média do benefício que é pago pelo programa Bolsa Família de cerca de R$ 190 para R$ 250 a partir de agosto ou setembro. Bolsonaro não especificou a origem dos recursos.
"Só com o auxílio emergencial no ano passado nós gastamos mais do que 10 anos de Bolsa Família. Então para o PT que fala tanto em Bolsa Família, hoje a média está em R$ 192. O auxílio emergencial está em R$ 250. É pouco, sei que é pouco, mas é muito maior que a média do Bolsa Família. A gente pretende passar para R$ 250 agora em agosto ou setembro", afirmou o presidente.

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Durante o encontro, Bolsonaro também fez críticas ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e a partidos de esquerda na América Latina. "Não estou preocupado com política, mas votar em um cara com um passado desses não tem cabimento", disse Bolsonaro.
Pesquisas de opinião recentes colocam o petista empatado ou numericamente a frente de Bolsonaro para um eventual embate à Presidência da República em 2022.
"O cara (Lula) fez obras em várias ditaduras do mundo. Petrobras? Vocês estão pagando a conta. A gasolina está alta? Vocês estão pagando a conta. Foram R$ 230 bilhões de refinarias que ele começou e não terminou. A propina, né? Plataformas e etc... E tem gente que acha que esse cara pode ser a solução", disse Bolsonaro que também fez críticas a governos de esquerda em países vizinhos.
"Quem botou a Argentina e os nossos irmãos argentinos naquela desgraça, foi a família Kirchner. E agora, quando o Macri estava terminando o mandato dele - houve alguns problemas no governo dele - o pessoal retornou a família Kirchner, quem botou a Argentina na desgraça, para comandar o país."

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