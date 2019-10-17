Reativação da economia

Governo prepara pacotão de reformas após aprovação da Previdência

Medidas serão enviadas na próxima quarta-feira (23) ao Congresso pela equipe econômica de Paulo Guedes

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 14:10 - Atualizado há 6 anos

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O governo pretende apresentar na próxima quarta-feira, após a votação da reforma previdenciária no Senado, a agenda econômica para o "pós-Previdência". A agenda, que inclui temas como a reforma administrativa, tributária e a Regra de Ouro, foi discutida em reunião no Ministério da Economia nesta quinta-feira, 17, com parlamentares e um novo encontro está marcado para a próxima segunda-feira.

Leia mais Calculadora da Previdência: veja tempo de trabalho até se aposentar

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou da reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM- AP), e disse que não existirá uma ordem de prioridade entre os projetos. "Não tem ordem, todas são relevantes, tem uma engrenagem que uma encaixa na outra. Precisa de solução para tudo e esperamos que a Câmara e Senado em conjunto possam colaborar", afirmou.

Ele disse que nos próximos dias será definido quais projetos serão tocados pela Câmara dos Deputados e quais pelo Senado. "Vamos trabalhar pela comissão mista da reforma tributária e organizar a reforma administrativa e a PEC da Regra de Ouro, para que cada uma comece por uma casa", afirmou.

Maia acrescentou que existe ainda uma lista com projetos de lei a serem enviados pelo governo, mas não citou os temas.

O presidente da Câmara afirmou ainda que poderá haver um novo texto da PEC da Regra de Ouro e que o governo ainda decidirá sobre a tramitação e os detalhes. "A PEC do deputado Pedro Paulo será usada de uma forma ou de outra", completou.

De acordo com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), a expectativa é votar a Reforma da Previdência na Casa na próxima terça-feira. "Temos ambiente de amplo acordo no Senado, temos mantido conversas permanente com lideranças partidárias. As coisas estão bem calmas no Senado, até terça-feira votamos a reforma da Previdência", afirmou.

Ele afirmou que, na próxima segunda-feira, o governo apresentará detalhes dos textos das próximas reformas e de projetos de lei da área econômica. "Quarta-feira, após a votação da reforma da Previdência, o governo vai apresentar a sua agenda, que passa pela Regra de Ouro, reforma administrativa, tributária e outras questões. Vamos decidir na segunda-feira o que ficará para o Senado, quando conhecermos no detalhe as propostas", completou.

Leia mais Para Mansueto, complexidade impede aprovação rápida da reforma tributária

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta