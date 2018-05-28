Governo pode subir tributos para compensar diesel mais barato, diz ministro

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, indicou nesta segunda-feira (28) que o governo terá de aumentar impostos de outras coisas ou retirar benefícios tributários para garantir a redução de impostos sobre diesel, com impacto de R$ 4 bilhões este ano.

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

As medidas que estamos colocando aqui podem ser majoração de impostos, eliminação de benefícios hoje existentes, afirmou ele em coletiva de imprensa, acrescentando que essas demais medidas serão comunicadas oportunamente.

Ele lembrou que a reoneração da folha de pagamentos, tal qual aprovada pela Câmara dos Deputados, teria impacto positivo de R$ 3 bilhões em 12 meses, insuficiente para cobrir os R$ 4 bilhões de gastos adicionais daqui até o fim de 2018.

META FISCAL



O ministro reiterou que todas as medidas relacionadas ao programa de subvenção ao diesel serão adequadas sob o ponto de vista fiscal e da emenda que institui o teto de gastos.

Parte da perda de arrecadação federal, com a redução de R$ 0,16 centavos de PIS/Cofins e da Cide, poderá ser compensada com a aprovação do projeto de reoneração da folha de pagamentos. Os outros R$ 0,30 serão concedidos por meio do programa temporário de subvenção do preço do diesel, que atenderá a Petrobras, importadores e outros fornecedores.

Segundo Guardia, o programa vai custar até R$ 9,5 bilhões até o fim deste ano. "Do ponto de vista da meta fiscal, tudo está compensado. A parcela de redução de impostos é neutra, pois virá de outras fontes de arrecadação", disse ele.

"Para os R$ 9,5 bilhões, vamos usar a margem e cortar despesas. Pode-se discutir se se gosta ou não de programas de subvenção. Mas, do ponto de vista fiscal, não há risco para a meta", acrescentou.

O ministro disse ainda que o programa de subvenção é uma despesa extraordinária, ou seja, não está sujeita ao teto de gastos. "A emenda do teto já dizia que, se houvesse algo imprevisto, temporário e pontual, não seria considerado para o teto. O programa afeta o primário e será compensado, mas os R$ 9,5 bilhões não estão dentro do teto e estão absolutamente de acordo com a emenda do teto."

Ainda de acordo com Guardia, embora o programa seja um subsídio, ele será instituído de maneira transparente e será refletido no Orçamento Geral da União. "Todos saberão quanto isso custa", afirmou.

Guardia frisou que foi necessário conceder o benefício também a outras empresas do setor e importadores para evitar desequilíbrio competitivo. Segundo ele, os importadores são responsáveis por 25% do consumo interno. "A medida deve ser neutra do ponto de vista dos participantes do mercado", afirmou.

Ele afirmou que o governo tinha quatro preocupações, entre elas: que o desconto chegasse ao consumidor; que a lei de responsabilidade fiscal fosse respeitada; que a autonomia da Petrobras fosse preservada; e que não houvesse distorções no mercado. "Olhamos para essas quatro dimensões para colocar o programa de pé", afirmou.

MEDIDAS PROVISÓRIAS



Ele reforçou que a redução de R$ 0,30 por litro de diesel entrará em vigor assim que o governo editar a medida provisória que cria o programa de subvenção ao combustível. "Estamos trabalhando desde ontem para terminar essas medidas provisórias", afirmou, em entrevista coletiva.

O ministro disse que uma outra medida provisória será editada para viabilizar o crédito extraordinário que dará contrapartida orçamentária para a realização dessa despesa. "É uma despesa imprevista, que não estava no Orçamento, e toda vez que temos uma situação como essa podemos recorrer ao crédito extraordinário", afirmou.