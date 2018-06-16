Governo não acha necessário alterar forma de financiar a dívida

Cédulas e calculadora Crédito: Divulgação

Apesar da mudança de estratégia para enfrentar a turbulência do mercado com a disparada do dólar, o Tesouro Nacional não vê a necessidade no momento de alterar o Plano Anual de Financiamento (PAF) da dívida pública.

O documento baliza as diretrizes para venda e regaste de títulos públicos ao longo do ano por meio de metas com bandas máximas e mínimas para os tipos de papéis, prazos e volume de refinanciamento.

Funciona para o Tesouro como a meta de inflação para o Banco Central. Como mostrou o Broadcast, há pressão no mercado para mudanças nas metas do PAF, inclusive com aumento da emissão da papéis atrelados à taxa Selic, as LFTs.

Segundo fontes, o Tesouro, se for preciso, pode alterar as bandas do PAF, mas, por enquanto, não vê essa necessidade. A avaliação no Tesouro é a de que o PAF deve sempre se adequar às condições de mercado, e não o contrário.

Até esta sexta-feira, 15, o Tesouro gastou R$ 9,1 bilhões do seu caixa para administrar a decisão de fazer leilões extraordinários de compra e venda de títulos com objetivo de diminuir a contaminação da alta do dólar no mercado de juros. Entre os dias 28 de maio e 15 de junho, o Tesouro comprou R$ 9,461 bilhões de papéis dos investidores e vendeu R$ 359,23 milhões.

O volume é considerado pouco diante do caixa de R$ 570 bilhões que o Tesouro tem para pagar os vencimentos dos títulos - o chamado colchão de liquidez da dívida - e os mais de R$ 100 bilhões a receber do BNDES de empréstimos concedidos no passado.

Em toda a história do PAF, o Tesouro mudou as suas metas em 2008, 2015 e 2016. O PAF foi criado em 2001 para ser o principal instrumento de comunicação do Tesouro para informar aos agentes de mercado a estratégia de gestão da Dívida Pública Federal.

Em artigo publicado no Broadcast, o ex-secretário do Tesouro, Carlos Kawall, defende mudanças no PAF. Segundo ele, o PAF para 2018 foi anunciado no início do ano e suas premissas foram superadas pelo cenário econômico de hoje "bem mais desafiador". Ele lembra que o cenário básico foi construído com a premissa de ausência de choques domésticos e externos relevantes e a trajetória de recuperação da economia ganhando força a partir de 2018. O que não está acontecendo.