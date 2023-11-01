Governo manda Facebook e Google removerem posts falsos sobre Voa Brasil

BRASÍLIA - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) solicitou que o Facebook e o Google removam das plataformas conteúdos golpistas relacionados ao programa Voa Brasil.

Golpistas estão usando o nome do programa Voa Brasil, que o governo federal ainda nem lançou, para roubar dados e dinheiro de vítimas.

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O esquema usa o nome do programa que terá venda de passagens aéreas por até R$ 200 e direciona as vítimas a sites fraudulentos, cujos links são divulgados em vídeos e anúncios em redes sociais e patrocinados em mecanismos de busca na internet.

Segundo a Senacon, o conteúdo deve ser removido imediatamente sob pena de multa e instauração de processo administrativo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (1°).

"Mais uma vez, golpes e fraudes aos consumidores são realizados por meio das plataformas digitais. Tornando ainda mais grave a situação, o conteúdo golpista e fraudulento não é veiculado, simplesmente, por terceiros, mas impulsionado pelas plataformas mediante publicidade paga, o que se reverte em remuneração para as provedoras de conteúdo", disse o despacho, que foi encaminhado para as redes sociais.

O governo Lula emitiu dois comunicados oficiais sobre o novo golpe. Em 10 de outubro, o Ministério dos Portos e Aeroportos negou a existência de um cadastro de interessados no programa.

"O Voa Brasil ainda está em ajuste final, motivo pelo qual ainda não existem regras definidas para participação no referido programa", disse a nota. "Deste modo, alertamos que não estamos realizando cadastro e nem solicitando valores para inclusão no programa."

O Voa Brasil pretende oferecer condições e preços acessíveis para os brasileiros viajarem.

O programa ainda será lançado e deve ser implementado em etapas, para garantir que os aeroportos possam se adequar ao novo volume de passageiros.