Governo libera saque do PIS para 344 mil pessoas no Espírito Santo

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O saque do PIS/Pasep foi ampliado e quem tem menos de 60 anos também vai poder resgatar o benefício a partir da próxima segunda-feira (18). No Espírito Santo, 344,6 mil pessoas devem receber mais de R$ 382,2 milhões apenas referente ao Programa de Integração Social (PIS).

Mas o número de beneficiários é ainda maior, já que o Banco do Brasil ainda não divulgou quantas pessoas vão receber recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (Pasep).

Nesta quarta-feira (13), o presidente Michel Temer, em cerimônia no Palácio do Planalto, assinou a lei que ampliou os saques para os cotistas de todas as idades, que trabalharam entre 1971 e 1988. Antes, era preciso ter mais de 60 anos para poder realizar o saque.

De acordo com o Ministério do Planejamento, em todo o Brasil, com a ampliação da idade, mais de R$ 39,3 bilhões em PIS/Pasep serão pagos a 28,7 milhões de pessoas.

Na primeira fase de liberação dos benefícios, que vai de 18 a 29 de junho, quem tem entre 57 e 60 anos não completos poderá sacar. Para as demais pessoas, com exceção daqueles que têm mais de 60 anos, o calendário tem início no dia 8 de agosto.

Segundo a Caixa Econômica Federal, apenas no Espírito Santo, 344.613 pessoas serão beneficiadas com a liberação do saque do PIS. No total, devem ser pago R$ 382.291.177,79 aos trabalhadores do setor privado.

"Para os cotistas com idade igual ou superior a 60 anos, aposentados, herdeiros e os participantes que se enquadrem nos demais motivos de pagamento, o saque pode ser realizado a qualquer tempo, nas agências da Caixa. Todos os trabalhadores cadastrados nos Programas PIS entre 1971 e 04/10/1988, até 59 anos, que ainda não resgataram seus saldos junto ao Fundo PIS, têm direito ao saque de cotas até o dia 29/09/2018 e, após essa data, volta a valer a regra de 60 anos de idade e demais motivos previstos em Lei", ressaltou o banco em nota.





Já o Banco do Brasil, que ainda não informou quantas pessoas receberão o Pasep no Estado, disse que em todo o país, serão 2,4 milhões de cotistas que devem sacar aproximadamente R$ 2,3 bilhões. O banco administra 3,67 milhões de cotas destinadas a funcionários e servidores públicos, totalizando R$ 6,1 bilhões, no Brasil.

Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.Já o Banco do Brasil, que ainda não informou quantas pessoas receberão o Pasep no Estado, disse que em todo o país, serão 2,4 milhões de cotistas que devem sacar aproximadamente R$ 2,3 bilhões. O banco administra 3,67 milhões de cotas destinadas a funcionários e servidores públicos, totalizando R$ 6,1 bilhões, no Brasil. Os saldos podem ser consultados nos sites doe da.Já o Banco do Brasil, que ainda não informou quantas pessoas receberão o Pasep no Estado, disse que em todo o país, serão 2,4 milhões de cotistas que devem sacar aproximadamente R$ 2,3 bilhões. O banco administra 3,67 milhões de cotas destinadas a funcionários e servidores públicos, totalizando R$ 6,1 bilhões, no Brasil.

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