Linha de financiamento

Governo libera crédito para reformar casa com juros a partir de 1,17%

Podem participar moradores de áreas urbanas com imóvel próprio, alugado ou emprestado; solicitação e simulação devem ser feitas pelo site ou app da Caixa

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:01

SÃO PAULO - A partir desta segunda-feira (3), interessados em fazer melhorias ou pequenas obras em casa podem participar do Programa Reforma Casa Brasil. A linha de financiamento, promovida pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Ministério da Fazenda, oferece R$ 40 bilhões em crédito com juros abaixo do mercado (a partir de 1,17% ao mês) e condições adaptadas às diferentes faixas de renda familiar.

A solicitação pode ser feita por meio do app ou do site da Caixa. Pelos mesmos canais, é possível simular quanto poderá ser emprestado. O crédito está disponível para moradores de áreas urbanas em capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou que façam parte de regiões metropolitanas. Não é preciso participar de programas habitacionais.

Assim como o Minha Casa, Minha Vida, o Reforma Casa Brasil é dividido por faixas de renda, com financiamentos a partir de R$ 5.000, podendo chegar a até 50% do valor de avaliação do imóvel.

Reforma Casa Brasil é dividido por faixas de renda, com financiamentos a partir de R$ 5.000 Crédito: Freepik

Segundo o Ministério das Cidades, o valor deve ser utilizado na compra de materiais de construção, no pagamento de mão de obra e na contratação de serviços técnicos. Com o empréstimo é possível pintar a casa própria ou alugada, trocar telhado, fazer um cômodo novo e instalar energia solar, por exemplo.

Para liberar a primeira parcela do crédito, que corresponde a 90% do valor emprestado, será necessário enviar fotos do local que será reformado.

Após a compra do material e a realização da obra, será preciso comprovar, com fotos, a conclusão dos serviços para receber os 10% restantes do crédito. O cliente terá que pagar a primeira prestação 30 dias após a assinatura do contrato.

Segundo a Caixa e o Ministério das Cidades, se não houver comprovação da realização integral da obra, será cobrada multa e o nome irá para o cadastro restritivo.

Como contratar o crédito

Todo o processo será digital. O interessado deverá acessar o site ou aplicativo da Caixa, informar os dados da renda e do imóvel e simular a operação. Após a aprovação, o contrato será assinado digitalmente.

Acesse o site ou app da Caixa Responda às perguntas sobre sua casa

Escolha até três serviços que aparecem na lista

Informe o valor que vai precisar para pagar o material e a mão de obra

Atualize seus dados

Confira se o valor foi aprovado e escolha a quantidade de parcelas para pagar

Tire fotos dos lugares que serão reformados – fotos do "antes"

Receba 90% do valor do empréstimo na sua conta da Caixa – não serve Caixa Tem

Use o dinheiro para a compra do material e o pagamento de prestador de serviço

Depois de 30 dias da contratação do crédito, a primeira parcela é debitada da sua conta da Caixa

Faça a obra em até 55 dias

Envie as fotos da reforma concluída – fotos do "depois"

Receba os 10% restantes do valor.



Faixas de renda do crédito

FAIXA 1 – ATÉ R$ 3.200 MENSAIS DE RENDA FAMILIAR

Juros: a partir de 1,17% ao mês



a partir de 1,17% ao mês Valor do financiamento: de R$ 5.000 a R$ 30 mil



de R$ 5.000 a R$ 30 mil Prazo: de 24 a 60 meses (de dois a cinco anos)



FAIXA 2 – DE R$ 3.200,01 A R$ 9.600 MENSAIS DE RENDA FAMILIAR

Juros: 1,95% ao mês



1,95% ao mês Valor do financiamento: d e R$ 5.000 a R$ 30 mil



e R$ 5.000 a R$ 30 mil Prazo: de 24 a 60 meses (de dois a cinco anos)



de 24 a 60 meses (de dois a cinco anos) Prestação limitada a 25% da renda familiar



FAIXA 3 – ACIMA DE R$ 9.600 MENSAIS DE RENDA FAMILIAR

Juros: de 1,33% a 1,95% ao mês



de 1,33% a 1,95% ao mês Valor do financiamento: a partir de R$ 30 mil, podendo chegar a 50% do valor de avaliação do imóvel (respeitando o limite máximo de R$ 1,125 milhão, que corresponde a metade do valor máximo permitido para imóveis no Sistema Financeiro de Habitação)



a partir de R$ 30 mil, podendo chegar a 50% do valor de avaliação do imóvel (respeitando o limite máximo de R$ 1,125 milhão, que corresponde a metade do valor máximo permitido para imóveis no Sistema Financeiro de Habitação) Prazo: até 180 meses (15 anos)

