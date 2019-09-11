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R$ 428 mil

Governo libera crédito extra para combate a incêndios florestais

A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 06:54

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 06:54

Incêndio na Floresta Amazônica Crédito: Agência Espacial Brasileira
O Ministério da Economia reforçou o orçamento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) com um crédito suplementar de R$ 428 mil para prevenção e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). Para garantir o crédito ao Meio Ambiente, que será usado pelo Ibama, a Economia cancelou recurso de mesmo valor do Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC) que honraria operações de financiamento a micro, pequenas e médias empresas.

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