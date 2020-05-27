Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo já identificou mais de 160 mil fraudes em auxílio emergencial
Coronavoucher

Governo já identificou mais de 160 mil fraudes em auxílio emergencial

Na lista de fraudes há sócios de empresas, grandes doadores de campanhas, presidiários e até pessoas com domicílio no exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 21:49

Publicado em {{ndFunctionDateFormat(post.published_on, "dd 'de' MMMM 'de' yyyy 'às' HH:mm", "pt-br", site.timezone)}}

Auxílio emergencial do governo federal
Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
A Controladoria-Geral da União informou nesta terça-feira (26) que divulgará em até 15 dias a lista com os cerca de 53 milhões de cadastrados para receber o auxílio emergencial de R$ 600 por causa da pandemia de coronavírus. O ministro da CGU, Wagner Rosário, disse já ter identificado um número bem superior a 160 mil casos de fraudes.
Os números ainda não estão consolidados, mas ele afirmou, por exemplo, que há 74 mil sócios de empresas com empregados cadastrados e que recebem a ajuda do governo.
Já foram identificadas 86 mil pessoas que doaram, como pessoa física, mais de R$ 10 mil a campanhas políticas. Sem informar números, mencionou também beneficiários que são presidiários, proprietários de veículos que custam acima de R$ 60 mil, donos de embarcações e pessoas que têm domicílio fiscal no exterior.

Veja Também

Correios serão opção para fazer cadastro para auxílio emergencial

Entenda como transferir ou sacar o auxílio emergencial pelo PicPay

Um em cada quatro pedidos negados do auxílio emergencial está em reanálise

"Estamos agora identificando pessoas que estão solicitando este benefício dentro de um mesmo IP ou de um mesmo celular para tentar identificar fraudes", disse Rosário. "A gente vem cortando estes benefícios para evitar a saída de recursos", afirmou o ministro.
O governo autorizou nesta terça-feira a liberação de mais R$ 28,7 bilhões para bancar o auxílio emergencial de R$ 600. Com o novo repasse, o custo do programa já alcança R$ 152,6 bilhões.
A assistência paga por três meses a trabalhadores informais foi liberada para quase 60 milhões de pessoas até o momento. O número de beneficiados é o triplo da projeção inicial apresentada pelo governo.

Veja Também

TCU fará auditoria para barrar pagamento de auxílio de R$ 600 à classe média

Auxílio de R$ 600: famílias devem diferenciar casas em um mesmo terreno

Bolsonaro confirma quarta parcela do auxílio emergencial e cogita até a quinta

Em março, ao anunciar o programa, o Ministério da Economia informou que a medida beneficiaria entre 15 e 20 milhões de pessoas a um custo total de R$ 15 bilhões aos cofres públicos.
As estimativas do governo foram aos poucos revisadas. Após a aprovação do auxílio pelo Congresso, a projeção foi ampliada para 54 milhões de pessoas e o custo foi a R$ 98 bilhões.
Em seguida, o governo percebeu que o valor não seria suficiente e liberou novo crédito para o programa, que passou para um montante de R$ 124 bilhões.

Veja Também

Os documentos que você precisa levar ao sacar o auxílio emergencial

Bandidos usam CPF de filho de William Bonner no auxílio emergencial

Fome, falta de renda e desinformação prejudicam combate ao vírus, dizem líderes comunitários

Nesta terça, foi feita a nova liberação, totalizando R$ 152,6 bilhões.
Em entrevista nesta tarde, Rosário listou ações da CGU para evitar desvios com recursos públicos. Sem dar detalhes, disse, por exemplo, ter fiscalizado 13 processos que somam R$ 6 bilhões e que tiveram irregularidades identificadas antes da contratação.
Foram identificadas, segundo o ministro, empresas sem capacidade técnica ou operacional e propostas de empresas com indicativo de fraudes.
Ele também mencionou a revogação de uma licitação de cerca de R$ 900 milhões por identificar fraude na proposta da empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização
Imagem de destaque
Lélia Salgado: a trajetória da capixaba que criou a exposição “Amazônia”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados