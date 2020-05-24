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Brasil

Correios serão opção para fazer cadastro para auxílio emergencial

Agências começam operação em junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 18:58

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 18:58

Os Correios são responsáveis pelo envio e receptação de mercadorias
Agências dos Correios serão uma opção para quem quer fazer o cadastro do auxílio emergencial Crédito: Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil
A partir de junho, as agências dos Correios serão uma opção para quem quer fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial do governo, benefício de R$ 600 mensais (R$ 1,2 mil para mães solteiras) pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados para amenizar os impactos do isolamento social adotado devido à pandemia do novo coronavírus.
Até este sábado (23), a Caixa Econômica Federal pagou R$ 60 bilhões de auxílio emergencial, somadas as primeiras e segunda parcelas. No total, 55,1 milhões de pessoas receberam a primeira parcela, enquanto a segunda parcela alcançou 30,4 milhões.

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Nota divulgada pelos Correios esclarece que o início da prestação de apoio das agências postais neste cadastramento será em junho, mas ainda não tem data definida.
Conforme a nota, as agências estão, nesse momento, em processo de adaptação dos sistemas para realização do serviço. A estatal promete que a data de início do atendimento, as formas de acesso da população e demais procedimentos serão amplamente divulgados pelos canais oficiais da empresa.
*Agência Brasil

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