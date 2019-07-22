Home
>
Economia (BR)
>
Governo estuda limitar saques do FGTS a R$ 500 neste ano

Governo estuda limitar saques do FGTS a R$ 500 neste ano

O ministério da Economia também estuda alterar os montantes de liberação do saldo. O percentual de 35% chegou a ser cogitado para contas com saldo de até R$ 5 mil

Folhapress

Publicado em 22 de julho de 2019 às 22:36

 - Atualizado há 6 anos

Governo estuda limitar saques do FGTS a R$ 500 neste ano Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo

Após sofrer pressões do setor da construção civil, que teme perder financiamento, o governo deve diminuir os valores inicialmente estudados para a flexibilização dos saques do FGTS. Agora, o valor a ser liberado por trabalhador pode ficar limitado a R$ 500 neste ano.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

> Trabalhador precisa ser compensado se multa de 40% for reduzida

O ministério da Economia também estuda alterar os montantes de liberação do saldo. O percentual de 35% chegou a ser cogitado para contas com saldo de até R$ 5 mil, mas agora pode ser aplicado para contas com montantes menores.

Outra opção discutida é diminuir até mesmo o limite máximo de saques, de 35%. O número chegou a ser comentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O tema, de qualquer forma, ainda está em estudo pelo governo.

> Liberação de FGTS é válida para impulsionar a economia?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais