Governo estuda diminuir juros cobrados no Minha Casa Minha Vida

O Minha Casa Minha Vida tem quatro faixas de renda: até R$ 1.800, a mais beneficiada, em que o imóvel é praticamente doado; até R$ 2.600 pra pessoas que assumem um financiamento, com subsidio de R$ 47,5 mil , até R$ 4 mil, com subsídio de R$ 29 mil e até R$ 7 mil. A fonte de recursos dos subsídios é o