Governo espera impacto de 0,35 ponto percentual no PIB em 12 meses

De acordo com o ministério da Economia, as medidas podem liberar R$ 30 bilhões na economia neste ano (sendo R$ 28 bilhões do FGTS e R$ 2 bilhões do PIS/Pasep)

Publicado em 24 de julho de 2019 às 19:58 - Atualizado há 6 anos

O governo calcula que a medida de liberação de saques do FGTS e do PIS/Pasep vai impulsionar o PIB do país em 0,35 ponto percentual ao longo de 12 meses.

De acordo com o ministério da Economia, as medidas podem liberar R$ 30 bilhões na economia neste ano (sendo R$ 28 bilhões do FGTS e R$ 2 bilhões do PIS/Pasep). Para 2020, o valor esperado para o FGTS é de aproximadamente R$ 12 bilhões.

O governo espera que 96 milhões de trabalhadores sejam contemplados. Cerca de 80% das contas existentes no FGTS, de acordo com dados fornecidos pelo ministério, possuem saldo de até R$ 500.

