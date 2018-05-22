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Reunião

Governo e Petrobras discutem nesta terça preço dos combustíveis

Uma reunião técnica foi agendada para esta terça-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 01:31

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 01:31

Governo e Petrobras discutem nesta terça preço dos combustíveis Crédito: Fernando Madeira
O governo marcou para esta terça-feira (22) uma reunião técnica com a Petrobras para tratar da alta no preço dos combustíveis. O encontro será realizado às 9h no Ministério da Fazenda e terá a presença do chefe da pasta, Eduardo Guardia, além do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e do presidente da Petrobras, Pedro Parente.
O primeiro encontro para tratar do tema foi no início da noite desta segunda-feira (21). Convocados por Temer em caráter de urgência, os ministros Moreira Franco (Minas e Energia), Eliseu Padilha (Casa Civil), Eduardo Guardia (Fazenda), Esteves Colnago (Planejamento) e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, se reuniram no Palácio do Planalto.
Antes de entrar na reunião, Padilha afirmou que o governo estuda uma forma de tornar os preços dos combustíveis mais previsíveis. Com o dólar subindo e o petróleo subindo internacionalmente, por certo tínhamos que ter um aumento dos combustíveis. O que vamos tentar é ver se encontramos um ponto em que possa ter um pouco mais de controle nesse processo. Nenhum resultado da reunião de hoje foi divulgado.
> Petrobras anuncia novo aumento para o diesel e a gasolina
A reunião foi convocada no momento em que os caminhoneiros deflagraram uma paralisação por tempo indeterminado e que bloqueiam rodovias em vários estados. A categoria reclama do reajuste das tarifas do diesel, que encarecem o valor do serviço.

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