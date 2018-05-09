Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo e Petrobras criam empresa de distribuição de gás no ES
Acordo

Governo e Petrobras criam empresa de distribuição de gás no ES

Conselho de Administração da BR Distribuidora aprovou sociedade com governo capixaba para distribuição de gás natural canalizado

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 22:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 22:09
A concordância da BR em entrar no negócio aponta para a solução de um imbróglio econômico antigo do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo | GZ
O Espírito Santo terá uma empresa pública de distribuição de gás natural. Foi aprovada pela Petrobras Distribuidora a assinatura do acordo com o governo do Estado para a criação da sociedade que será responsável pela distribuição de gás canalizado em solo capixaba.
A aprovação de aconteceu na segunda-feira (7), em reunião do Conselho de Administração da BR Distribuidora. Segundo a subsidiária, a empresa será uma sociedade de economia mista, com controle acionário do Estado e participação da BR, que é a atual responsável pela distribuição do gás canalizado no Espírito Santo. 
Conseguimos chegar a uma solução vantajosa para a população do Espírito Santo, para o governo e para a BR. O surgimento da nova empresa vai possibilitar ganhos com a regulação mais moderna que a nova concessão trará, com o prazo previsto de 25 anos. De nossa parte, o acordo possibilitará ainda o cumprimento das metas estabelecidas no nosso Plano Estratégico, afirma o diretor executivo de Mercado Consumidor da Petrobras Distribuidora, Gustavo Couto.
A concordância da BR em entrar no negócio aponta para a solução de um imbróglio econômico antigo do Espírito Santo. O contrato de concessão entre o Estado e a empresa foi firmado, sem licitação, em 1993, com vigência até 2043. No final de 2015, porém, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que anulou o contrato, mediante o pagamento de indenização, e estabelecendo o prazo até esse ano para licitar a concessão ou assumir o serviço mediante a constituição de empresa estadual.
A proposta ainda precisará ser submetida ao do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (Nupemec), do Tribunal de Justiça do Estado, e à aprovação da Assembleia Legislativa em lei específica que autoriza a criação da empresa pública.
A reportagem acionou o governo do Estado para detalhar como se dará a configuração da nova empresa, valores, prazos e o futuro após a criação, no entanto, a assessoria do governo informou que dará mais informações apenas nesta quarta-feira (9), em coletiva de imprensa a ser realizada às 15h30.
Atualmente, dos 78 municípios capixabas, só 13 são atendidos pela BR Distribuidora com gás natural canalizado, o que equivale a 48,5 mil consumidores. Com a criação da nova empresa de gás, a expectativa é que essa rede possa ser ampliada e mais investimentos sejam realizados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados