Governo do Estado mantém funcionamento de escolas e hospitais

Apesar da paralisação dos caminhoneiros que bloqueiam rodovias e geram reflexos como a falta de combustíveis nos postos do Espírito Santo, o governo do Estado informou nesta sexta-feira (25) que os serviços essenciais estão mantidos e não devem sofrer alterações.
Por meio de nota, a Superintendência de Comunicação do Espírito Santo afirmou que escolas, hospitais e serviços de segurança estão funcionando normalmente.
O governo também destacou que o Sistema Transcol opera com 100% da frota nesta sexta-feira. Os ônibus estão "circulando dentro da normalidade, conforme a programação", informou a Superintendência de Comunicação do Estado.
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA
"O governo do Estado informa que, apesar da paralisação dos caminhoneiros, as escolas, hospitais e os serviços de segurança estão funcionando normalmente. Os ônibus do Sistema Transcol também estão circulando dentro da normalidade, conforme a programação."