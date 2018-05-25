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Greve de caminhoneiros

Governo do Estado mantém funcionamento de escolas e hospitais

Serviços essenciais estão mantidos, diz governo do ES

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 15:54
Apesar da paralisação dos caminhoneiros que bloqueiam rodovias e geram reflexos como a falta de combustíveis nos postos do Espírito Santo, o governo do Estado informou nesta sexta-feira (25) que os serviços essenciais estão mantidos e não devem sofrer alterações.
Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Ricardo Vervloet
Por meio de nota, a Superintendência de Comunicação do Espírito Santo afirmou que escolas, hospitais e serviços de segurança estão funcionando normalmente.
> Saiba tudo sobre a greve dos caminhoneiros no ES
O governo também destacou que o Sistema Transcol opera com 100% da frota nesta sexta-feira. Os ônibus estão "circulando dentro da normalidade, conforme a programação", informou a Superintendência de Comunicação do Estado.
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA
"O governo do Estado informa que, apesar da paralisação dos caminhoneiros, as escolas, hospitais e os serviços de segurança estão funcionando normalmente. Os ônibus do Sistema Transcol também estão circulando dentro da normalidade, conforme a programação."

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