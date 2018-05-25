Governo do Estado mantém funcionamento de escolas e hospitais

Apesar da paralisação dos caminhoneiros que bloqueiam rodovias e geram reflexos como a falta de combustíveis nos postos do Espírito Santo, o governo do Estado informou nesta sexta-feira (25) que os serviços essenciais estão mantidos e não devem sofrer alterações.

Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Ricardo Vervloet

Por meio de nota, a Superintendência de Comunicação do Espírito Santo afirmou que escolas, hospitais e serviços de segurança estão funcionando normalmente.

O governo também destacou que o Sistema Transcol opera com 100% da frota nesta sexta-feira . Os ônibus estão "circulando dentro da normalidade, conforme a programação", informou a Superintendência de Comunicação do Estado.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA