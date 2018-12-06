Governo do ES vai pagar abono a servidores nesta sexta-feira

O Governo do Espírito Santo vai pagar nesta sexta-feira (7) o abono de Natal. A folha de dezembro também foi antecipada. O pagamento deve cair na conta no dia 21, uma sexta-feira.

O valor é de R$ 1.500 para os 90 mil servidores ativos e inativos. No ano passado, o valor foi de R$ 1 mil. Em 2015 e 2016 não houve pagamento de abono no final de ano.

Cerca de 90 mil servidores vão receber o abono, o que custará aos cofres públicos uma despesa de R$135 milhões. Esse valor, inclusive, foi alvo de críticas da equipe de transição do governador eleito, Renato Casagrande (PSB). Segundo o coordenador da transição, Álvaro Duboc, o abono não foi discutido com a equipe de transição e o valor poderia ser investido já no início do próximo ano em obras paralisadas.

Sobre essa reclamação, o secretário Regis Mattos afirmou que o valor gasto com o pagamento do abono não vai impactar nas contas do Estado. Disse também que R$ 300 milhões estarão em caixa disponíveis para a gestão de Casagrande.

Estamos investindo esse ano mais de R$ 1 bilhão em obras no Espírito Santo. Não vamos deixar nenhuma conta para o próximo governo, vão estar todas pagas e ainda vamos deixar R$ 300 milhões em caixa, absolutamente livre, afirmou.