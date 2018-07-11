Governo do ES quer incluir Aeroporto de Linhares em bloco de concessão

Atual terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares, que será ampliado de 60 para 2.500 m2 Crédito: Divulgação

Diante das discordâncias entre governo do Estado e União sobre o modelo de concessão do Aeroporto de Vitória à iniciativa privada em conjunto com o terminal de Macaé (RJ), uma nova alternativa de bloco foi proposta ao governo federal. O governador Paulo Hartung sugeriu incluir nessa lista os aeroportos de Linhares, no Norte do Estado, e o Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro.

A proposta, segundo Hartung, visa equilibrar o bloco e garantir a privatização nos moldes que quer o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Com isso, dois aeroportos grandes e superavitários de ambos os Estados  Vitória e Santos Dumont , custariam as obras necessárias nos terminais regionais de Linhares e Macaé.

Eu fiz uma contraproposta de que, se quiserem fazer a união do Rio com o Espírito Santo nós topamos. Põe o Santos Dumont e Vitória, que rodam no azul, e pegam dois regionais. Aí sim dá um acordo justo e racional, explicou Hartung que ressaltou que não é contra a presença do capital privado na infraestrutura. Nós somos a favor isso, mas colocar o Espírito Santo para carregar o Rio de Janeiro não é justo. Lá eles sempre tiveram privilégios que nós aqui nunca tivemos.

De acordo com o governador, o Ministério ainda não se manifestou sobre a proposta. O Estado busca um diálogo com a União para mudar o formato da privatização, por considerá-la prejudicial ao Espírito Santo. Caso o governo federal insista no modelo atual, Hartung reafirma que ações junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e Justiça Federal serão tomadas.

NOVELA

O impasse sobre a privatização surgiu quando o governo federal divulgou que nessa rodada de concessões aeroportuárias faria os leilões em blocos por regiões, representando, no caso do Espírito Santo, uma concessão conjunta do terminal de Vitória com o de Macaé pela outorga mínima de R$ 622,8 milhões.

Desde então, o Estado mostrou-se contrário. Seria como amarrar uma pedra pesada nos pés do nosso aeroporto, podendo gerar custos para os usuários de Vitória para dar suporte às intervenções que precisam ser feitas em Macaé, disse Hartung em entrevista em junho.

Caso o Aeroporto Regional de Linhares seja incluído na lista de concessões, um dos reflexos esperados é a atração de voos regulares. Em março a Azul divulgou que possui planos de operar voos a partir da cidade.

Hoje, o complexo aeroportuário de Linhares está em obras de expansão. Uma nova pista de pousos e decolagens está sendo construída com tamanho 500m maior que a atual. Já o terminal de passageiros também será novo, com tamanho superior ao do antigo Aeroporto de Vitória. A construção está orçada em R$ 30 milhões e é custeada pela União e pelo governo estadual.

ENTENDA

PROPOSTA DA UNIÃO

Bloco Sudeste

O governo federal quer conceder de forma conjunta os aeroportos de Vitória e Macaé (RJ), sob o valor mínimo de R$ 622,8 milhões. No entanto, o governo capixaba considera que o método colocará o terminal capixaba como sustentador do fluminense.

PROPOSTA DO ESTADO

Blocão de 4 aeroportos

Para equilibrar o bloco, o Estado sugeriu incluir dois aeroportos: o de Linhares e o Santos Dumont (RJ), ficando, assim, dois terminais grandes e dois regionais de cada Estado.

AEROPORTO DE LINHARES

Ampliação e voos