Governo anuncia TV 3.0, que traz navegação do celular para tela da televisão aberta

Primeiras transmissões serão em 2026, e tecnologia será implantada gradualmente em até 15 anos. Pessoas precisarão comprar conversores, que ainda estão sendo desenvolvidos; troca de antenas não será imediata

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:37

BRASÍLIA - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quarta-feira (27) a chamada TV 3.0, a ampliação de recursos disponíveis para a TV aberta, como integração com internet e melhora na qualidade do som e imagem.

A fase preparatória para que as redes de televisão implantem o novo sistema está prevista para ser concluída em 2025, com início das primeiras transmissões da TV 3.0 no primeiro semestre de 2026 nas grandes capitais. No total, foram investidos R$ 7,5 milhões na nova política.

A interatividade proporcionada pela nova tecnologia, que vai trazer a navegação do celular para a tela da TV, já vinha sendo aguardada pelas redes de televisão Crédito: Pixabay

A qualidade da imagem foi ampliada para 4K e 8K, além de oferecer som imersivo, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, possibilidade de voltar em programas ao vivo, buscar produtos que aparecem na programação, entre outras funcionalidades.

Este é um dos primeiros grandes anúncios do Ministério das Comunicações desde que Frederico Siqueira Filho assumiu a pasta. Ele substituiu Juscelino Filho, após o então ministro ser afastado por denúncias da PGR (Procuradoria-Geral da União) contra ele sob acusação de corrupção passiva.

Juscelino, por sua vez, acompanhou o evento na primeira fileira, e cumprimentou os ex-colegas de Esplanada.

A adesão da TV 3.0 pelas emissoras de TV no Brasil não é obrigatória, como aconteceu e m 2007 com a migração da TV analógica para a digital. Mas a interatividade proporcionada pela nova tecnologia, que vai trazer a navegação do celular para a tela da TV, já vinha sendo aguardada pelas redes de televisão.

O processo de expansão até atingir a cobertura de todo o território nacional deve levar até 15 anos e será gratuito. Com a novidade, as emissoras esperam estancar a perda de receita publicitária, ano após ano, para a internet.

O decreto assinado por Lula nesta quarta, que implanta o novo sistema, também inclui a Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, que integra conteúdos de comunicação pública e informações governamentais.

O ambiente digital irá reunir conteúdos e aplicações de entidades públicas dos três Poderes, que deverá estar acessível no catálogo de aplicativos da TV 3.0.

O decreto também estabelece a adoção da tecnologia de transmissão do sistema ATSC 3.0, conforme recomendação do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. O fórum, criado para assessorar tecnicamente o governo brasileiro na implantação do serviço de TV digital no país, é uma entidade sem fins lucrativos que reúne representantes dos setores de radiodifusão, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, além de fabricantes de televisores, transmissores e softwares.

O ATSC 3.0 é um conjunto de padrões que engloba camada física, transporte, áudio, vídeo, legendas, interatividade, mensagens de emergência, segurança e datacasting (transmissão de dados). Ele também permite que as emissoras acompanhem as demandas do mercado e as evoluções tecnológicas.

A partir de agora, cabe à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) o planejamento das faixas de frequência para garantir a transição tecnológica.

Segundo o governo, a novo recurso deve permitir a entrada de novos radiodifusores, o que tornaria o setor mais democrático e acessível.

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, fez um discurso voltado ao avanço pretendido pelo governo na qualidade das transmissões, mas também com menções à soberania brasileira, ao tratar a TV 3.0 como um desenvolvimento da tecnologia nacional, o que foi reforçado na comunicação do governo.

