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Reforma da Previdência

Governo anuncia campanha para explicar mudanças na Previdência

A campanha publicitária terá início na segunda quinzena de maio na televisão, rádio, jornal, internet e outdoor

Publicado em 

03 mai 2019 às 23:30

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 23:30

Governo anuncia campanha para explicar mudanças na Previdência Crédito: Pedro França/Agência Senado | Arquivo
Com o tema “Nova Previdência, pode perguntar”, a campanha publicitária do governo federal terá início na segunda quinzena de maio nos meios de televisão, rádio, jornal, internet e outdoor.
Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República afirma que as peças têm o objetivo de explicar aos cidadãos brasileiros as mudanças propostas pelo governo que vão, de acordo com a Secom, promover justiça social e ampliar a capacidade de investimento do país.
“As mensagens abordam, entre outros assuntos, a redução de privilégios históricos do sistema previdenciário brasileiro, que inclui a diminuição da contribuição de quem ganha menos e o aumento da contribuição de quem ganha mais; a manutenção das regras vigentes para quem já está aposentado; o aumento dos recursos para a educação; e a economia promovida a estados e municípios, o que vai auxiliar no equilíbrio das contas públicas”, destaca a nota da Secom.
Para a televisão, as peças serão em formato de pergunta e resposta. A Secom explica ainda que um selo, com os dizeres “Essa é a verdade”, vai destacar as informações oficiais e confiáveis com o objetivo de combater a desinformação.
A campanha foi produzida pela agência Artplan.
 

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