Receita Federal alerta para golpe que pode roubar dados pessoais e bancários Crédito: Reprodução

Uma correspondência aparentemente verdadeira enviada pela Receita Federal pede que o contribuinte atualize dados cadastrais acessando um endereço na internet. A carta, no entanto, é um golpe que tem feito vítimas em todo o Brasil. A Receita vem fazendo um alerta para esse golpe feito via postal, e não por e-mail, como é comum.

O delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antonio Bosser, explica que o Fisco não envia correspondências como essas para os contribuintes. Ele frisa que, para realizar atualização de dados, os canais para isso são a declaração de Imposto de Renda e o e-CAC, no site da Receita. Também existe a possibilidade de atualizar as informações na sede do Fisco. Além disso, o delegado ressalta que o órgão não solicita informações aos contribuintes enviando correspondências.

Your browser does not support the audio element. Golpes aumentam em época de declaração do Imposto de Renda

Para quem receber uma carta solicitando a modificação de dados, mesmo que tenha a marca da Receita Federal, Luiz Antonio Bosser é taxativo. A gente recomenda, se receber essa correspondência, o contribuinte rasgue, simplesmente se desfaça dela, sem acessar aquele link.

Ele esclarece que, ao acessar o endereço da internet escrito na carta, as pessoas podem ter o smartphone, computador ou outro equipamento infectado por um vírus e ter informações bancárias ou dados pessoais roubados por criminosos.

O empresário Adonaldo Lopes conta que conhece diversas pessoas que já receberam a correspondência falsa da Receita Federal. Ele mesmo recebe muitas tentativas de golpe. No ano passado, uma funcionária chegou a pagar um boleto falso de alguém que se passava por um fornecedor da empresa de Adonaldo. O prejuízo foi de R$ 1,6 mil. A gente recebe isso de forma recorrente, constante. São vários os golpistas.