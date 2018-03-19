Uma correspondência aparentemente verdadeira enviada pela Receita Federal pede que o contribuinte atualize dados cadastrais acessando um endereço na internet. A carta, no entanto, é um golpe que tem feito vítimas em todo o Brasil. A Receita vem fazendo um alerta para esse golpe feito via postal, e não por e-mail, como é comum.
O delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antonio Bosser, explica que o Fisco não envia correspondências como essas para os contribuintes. Ele frisa que, para realizar atualização de dados, os canais para isso são a declaração de Imposto de Renda e o e-CAC, no site da Receita. Também existe a possibilidade de atualizar as informações na sede do Fisco. Além disso, o delegado ressalta que o órgão não solicita informações aos contribuintes enviando correspondências.
Golpes aumentam em época de declaração do Imposto de Renda
Para quem receber uma carta solicitando a modificação de dados, mesmo que tenha a marca da Receita Federal, Luiz Antonio Bosser é taxativo. A gente recomenda, se receber essa correspondência, o contribuinte rasgue, simplesmente se desfaça dela, sem acessar aquele link.
Ele esclarece que, ao acessar o endereço da internet escrito na carta, as pessoas podem ter o smartphone, computador ou outro equipamento infectado por um vírus e ter informações bancárias ou dados pessoais roubados por criminosos.
O empresário Adonaldo Lopes conta que conhece diversas pessoas que já receberam a correspondência falsa da Receita Federal. Ele mesmo recebe muitas tentativas de golpe. No ano passado, uma funcionária chegou a pagar um boleto falso de alguém que se passava por um fornecedor da empresa de Adonaldo. O prejuízo foi de R$ 1,6 mil. A gente recebe isso de forma recorrente, constante. São vários os golpistas.
O delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antonio Bosser, reforça que o único endereço eletrônico do Fisco é o idg.receita.fazenda.gov.br e que nenhum outro site está autorizado a receber informações dos contribuintes.