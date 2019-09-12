Golpe do FGTS na internet faz 40 vítimas a cada uma hora no ES

Golpe no WhatsApp que promete liberar 13° do Bolsa Família instala vírus Crédito: Pixabay

A intensidade e a frequência dos golpes têm aumentado por causa do resgate de até R$ 500, chamado de "saque imediato", que começa nesta sexta-feira (12) e vai até março de 2020.

Além das fraudes compartilhadas pelo WhatsApp, e-mail e de mensagens de texto, o laboratório identificou desde julho, quando os saques foram anunciados, pelo menos 19 páginas falsas criadas com temática de FGTS, sendo que sete estão ativas no momento. Além disso, 65 perfis falsos sobre o fundo estão atuando nas redes sociais.

O especialista em segurança digital da Psafe, Emilio Simoni, que atua como diretor do dfndr lab, destacou que é importante redobrar a atenção já que golpes ligados ao FGTS devem crescer ainda nos próximos dias quando o calendário de saques estiver em andamento.

golpistas da internet são muito criativos e estruturados, eles usam o que é mais comentado para realizar suas ações criminosas. Como o saque do FGTS está começando, esse é o tema preferido para enganar os usuários e deve permanecer assim por algum tempo até que apareça outra situação para os fraudadores”, comentou o especialista. “Osda internet são muito criativos e estruturados, eles usam o que é mais comentado para realizar suas ações criminosas. Como o saque do FGTS está começando, esse é o tema preferido para enganar os usuários e deve permanecer assim por algum tempo até que apareça outra situação para os fraudadores”, comentou o especialista.

Como funcionam os golpes

No ataque compartilhado nas mensagens, os textos contêm perguntas como "Deseja sacar todo seu FGTS?" ou "Você sacou algum valor do FGTS nos últimos 3 meses?". Ao clicar no link enviado, o usuário expõe seus dados e independente da resposta, a pessoa é induzida a compartilhar o link do ataque com mais contatos do WhatsApp, que podem ser novas vítimas dos golpistas.

Em outra armadilha identificada pelo laboratório, páginas simulam o site da Caixa Econômica Federal e pedem que os usuários informem seus dados como CPF, PIS e a senha do cartão cidadão e sugere que o internauta clique em um ícone para verificar o saldo total disponível.

Página falsa na internet pede dados do usuário para consultar saldo do FGTS Crédito: Reprodução

Quando clica nesses links indicados nas páginas ou mensagens, as pessoas são direcionadas a uma nova página, onde as vítimas são levadas a fornecerem dados pessoais e senhas.

Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Espírito Santo, Brenno Andrade, afirmou que esse tipo de golpe pode se tornar um problema com consequências a longo prazo para a vítima. O delegado titular dado Espírito Santo,, afirmou que esse tipo de golpe pode se tornar um problema com consequências a longo prazo para a vítima.

“É uma ameaça constante. Uma vez que esses sites maliciosos são acessados, concedem permissão para os criminosos mandarem outras notificações com golpes diferentes, tanto para o usuário quanto para os seus contatos”, afirmou o delegado.

Para convencer as pessoas da veracidade das páginas fraudulentas, os golpistas inserem comentários de falsos usuários afirmando que vão sacar o benefício, como por exemplo, “vou na lotérica segunda-feira sacar o meu” e “é verdade mesmo pessoal”.

Site que simula o da Caixa promete saque imediato do benefício Crédito: Reprodução

E além de roubar os dados, os golpistas também têm outros objetivos ao penetrar no celular das vítimas. Uma delas é receber vantagens financeiras.

“Quando as pessoas clicam nas mensagens são realizados cadastros indevidos em serviços de SMS pago. A partir do momento em que este cadastro ocorre, sem perceber, a vítima passa a receber cobranças indesejadas”, esclareceu o especialista Emilio Simoni.

Caixa não envia mensagens

Caixa informou por meio de nota que não envia mensagens ou links sobre saques do FGTS e que nunca solicita senhas, dados ou informações pessoais do trabalhador e também não pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou Whatsapp. Ainda segundo o banco, a melhor maneira de obter informações sobre FGTS são os canais oficiais na internet, o aplicativo FGTS ou nas agências. informou por meio de nota que não envia mensagens ou links sobre saques do FGTS e que nunca solicita senhas, dados ou informações pessoais do trabalhador e também não pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou Whatsapp. Ainda segundo o banco, a melhor maneira de obter informações sobre FGTS são os canais oficiais na internet, o aplicativo FGTS ou nas agências.

Como se proteger

Delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos Crédito: Carlos Alberto Silva

O delegado Brenno Andrade afirma que para se proteger desse tipo de armadilhas na internet, o usuário deve desconfiar de qualquer link enviado por aplicativos de mensagens, mesmo que seja encaminhado por alguém conhecido.

“Para evitar problemas é importante ficar com o pé atrás diante de todos os links recebidos até se chegarem por meio de amigos ou familiares, essas pessoas já podem ter sido afetadas e estão compartilhando o golpe sem saber”

Além disso, o delegado orienta que o trabalhador que estiver com dúvidas em relação ao FGTS deve entrar em contato diretamente com a Caixa. Também é importante manter um antivírus instalado no celular.

Golpes no banco

Não são só os golpistas virtuais que estão focados em roubar o FGTS dos trabalhadores. Quem for ao banco sacar o benefício também precisa tomar alguns cuidado básicos. A orientação da Polícia Civil é para as pessoas irem acompanhadas ao caixa. Outra dica é não contar dinheiro em locais de grande movimentação. Outro cuidado que se deve tomar é com atitudes estranhas: o trabalhador deve chamar o segurança do banco e, se precisar de ajuda, um funcionário uniformizado e com crachá.