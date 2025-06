Cuidado

Golpe do amor? Fraudes comuns no Dia dos Namorados e como se proteger

Data é marcada por um aumento nos golpes virtuais, especialmente entre consumidores que buscam presentes online

Publicado em 11 de junho de 2025 às 15:04

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia dos Namorados, data aguardada com entusiasmo por casais em todo o país, costuma aquecer o comércio e impulsionar as vendas no varejo. No entanto, o período também é marcado por um aumento nos golpes virtuais, especialmente entre consumidores que buscam presentes online para surpreender seus companheiros.>

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), é comum, nesta época do ano, a atuação de criminosos que criam sites falsos simulando lojas virtuais, além de promoções inexistentes divulgadas por e-mail, SMS e mensagens no WhatsApp.>

Para evitar cair em golpes ou gastar dinheiro com falsas promoções, é fundamental que os consumidores conheçam as fraudes mais comuns e saibam como se proteger.>

Nas compras online, consumidores devem ficar atentos a promoções e nunca passar dados por telefone Crédito: Pexels

Além dos golpes aplicativos por email, SMS e mensagens no WhatsApp, a Febraban também alerta consumidores sobre as opções de compra por meio de redes sociais.>

A federação diz que o cliente deve verificar se o perfil tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também ler comentários de outros consumidores sobre compras e prazos de entrega.>

Site que parece real

A checagem da reputação da empresa em sites de reclamações também é essencial para evitar os golpes. Ivo Mósca, diretor de inovação, produtos e serviços da Febraban, diz que, nesses casos, as fraudes são aplicadas por perfis recém-criados, com ofertas muito vantajosas e com 100% de depoimentos positivos de compradores recomendando a compra.>

"Os bandidos criam perfis falsos que investem para aparecer em páginas e stories de redes sociais, inclusive com depoimentos falsos de compradores", afirma Mósca. Ele também alerta sobre produtos oferecidos por valores muito abaixo do que é vendido no comércio em geral.>

Falso pretendente

A ABBC (Associação Brasileira de Bancos) chama atenção para um novo tipo de fraude: golpistas que se passam por pretendentes românticos em aplicativos de encontros ou trocas de mensagens, com o objetivo de conquistar a confiança da vítima e obter vantagens financeiras.>

Segundo a associação, esse tipo de golpe se tornou recorrente em sites e plataformas digitais — há um documentário sobre o golpista do Tinder —, onde os criminosos criam perfis falsos com fotos e informações manipuladas.>

O suposto interessado evita encontros presenciais ou chamadas de vídeo, mas mantém uma comunicação constante. Com o tempo, surgem pedidos de ajuda financeira, geralmente ligados a situações emergenciais ou promessas de um encontro que nunca acontece.>

Após o envio do valor solicitado, o criminoso desaparece.>

"Golpistas aproveitam datas comemorativas para aplicar fraudes cada vez mais sofisticadas, explorando a emoção e a pressa das vítimas. Por isso, é fundamental redobrar a atenção: não compartilhe dados bancários, evite transferências a desconhecidos e desconfie de pedidos urgentes, mesmo que venham de quem parece ser confiável", diz Leandro Vilain, CEO da ABBC.>

Para não cair neste golpe, a ABBC também afirma que o consumidor deve evitar "perfis pefeitos demais" com fotos e vídeos muito produzidos, histórias de sucesso extremo ou conteúdos com sinais de manipulação.>

O consumidor deve desconfiar de declarações de amor muito precoces e nunca deve fazer transferências ou compartilhar dados bancários com desconhecidos.>

É necessário ainda o cuidado com o envio de fotos íntimas. Em alguns casos, golpistas chantageiam a vítima, ameaçando divulgar imagens ou vídeos pessoais se não houver pagamento.>

Falsa central de atendimento

Fraudadores se passam por bancos ou operadoras para obter dados sensíveis. Consumidores devem se atentar, pois instituições sérias nunca pedem senhas ou códigos por telefone. Duvide e contate a empresa pelos canais oficiais.>

Maquininha adulterada, selfie e frete falso

Neste golpe, criminosos se passam por representantes de lojas, perfumarias ou mercados e afirmam que a vítima ganhou um presente. Para liberar a entrega, exigem o pagamento de uma suposta taxa, que só pode ser feita por cartão. Quando vão realizar a cobrança, usam maquininhas com visor quebrado ou ilegível, cobrando valores muito maiores do que o informado.>

Em outra variação, pedem o pagamento antecipado de taxas ou impostos falsos. Também é comum solicitarem uma selfie da vítima, sob o pretexto de registrar o recebimento. Depois, essa imagem pode ser usada para acessar contas, fazer transações ou abrir contas falsas.>

Como evitar cair em golpes

A Febraban indica os seguintes cuidados para evitar golpes nesta data:>

Nas compras online:>

Sempre desconfie de links encaminhados via WhatsApp ou SMS



Acompanhe as compras realizadas pelo aplicativo do cartão, e caso desconheça alguma transação, bloqueie-a e entre em contato com a administradora



Nunca clique em "SIM" para gravar sua senha em sites, aplicativos ou em seu navegador



Ao pagar com boleto, Pix ou transferências sempre confira se o nome do beneficiário é de quem realmente deve receber o valor



Dê preferência para o uso do cartão virtual para as compras online



Caso receba uma ligação pedindo dados pessoais, desligue e procure o gerente de sua conta imediatamente, de preferência, em outro aparelho de telefone

Nas compras em lojas físicas:>

Passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa; confira o valor antes de digitar a senha e proteja o código de segurança

Peça sempre o comprovante impresso da compra



Se o cartão não passar de primeira, redobre a atenção: não deixe que o levem para longe de você para passar em outra máquina e acompanhe de perto a segunda tentativa



Ao terminar de realizar uma compra na maquininha, verifique o nome no cartão para ter certeza de que realmente é o seu



Ao utilizar o QR Code para pagamento, confira se o destinatário da transação é o beneficiário correto

Promoção de verdade ou armadilha?

Para evitar golpes de preço falso, o Procon-SP indica que os consumidores devem pesquisar os preços antes de comprar. Além disso, todo o material publicitário e o regulamento das promoções devem ser lidos e guardados.>

Artigos expostos em vitrines devem ter o preço à vista e o total a prazo nos produtos expostos, bem como as condições de pagamento. O órgão ressalta que pagamentos efetuados com cartão de crédito não podem ter valor mínimo.>

Com relação a compras online, o órgão informa que o consumidor pode desistir da compra em até sete dias a contar da aquisição ou do recebimento, sem custo.>

O que fazer se cair em um golpe?

As intuições explicam que, se for vítima de um golpe, o consumidor deve notificar imediatamente as autoridades policiais, o banco e a operadora de cartão pelos canais oficiais.>

Também é recomendável comunicar a operadora de telefonia caso tenha o smartphone roubado, perdido ou furtado, e bloquear remotamente o dispositivo para evitar o uso indevido de aplicativos financeiros.>

Mais informações sobre golpes podem ser encontradas no site da ABBC (https://www.temcaradegolpe.com.br/) e denúncias também pode ser feitas por meio do site do Procon (https://www.procon.sp.gov.br/).>

