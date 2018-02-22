Gol passa a cobrar pela marcação de assentos na compra do bilhete

A marcação gratuita só será válida dentro do período de check-in, que começa a contar sete dias antes da data do voo Crédito: Igor Santorsula / Flickr

A Gol passou a cobrar pela marcação de assentos na hora da compra do bilhete. Agora, a marcação gratuita só será válida dentro do período de check-in, que começa a contar sete dias antes da data do voo. Quem quiser escolher o assento no ato da compra terá de pagar R$ 10 na Tarifa Light e R$ 20 na Promo. Esses valores valem tanto para os voos nacionais quanto internacionais. De acordo com a empresa, 65% dos bilhetes vendidos são da modalidade Light. A promo é uma nova tarifa. A mudança vale para bilhetes comprados a partir desta quinta-feira.

A Gol é a primeira companhia aérea, dentre as principais que realizam voos domésticos no país, a estabelecer a cobrança pela marcação de assento comum (que não seja mais espaçoso ou em lugares específicos) na classe econômica no ato da compra.

Esse procedimento já é comum entre as empresas de baixo custo que operam no exterior e entre algumas gigantes, como a espanhola Iberia. E, asim, como no caso da Gol, geralmente as taxas são cobradas de passageiros que compraram os bilhetes com as tarifas mais baixas e promocionais. Membros das categorias mais altas dos programas de fidelidade e passageiros que pagaram as tarifas mais flexíveis (e mais caras, portanto), normalmente têm o direito de marcar o assento com antecedência sem custos.

Segundo a Gol, a tarifa Promo terá bilhetes com até 30% de desconto em relação à menor praticada até então (Ligth) e todos os voos terão serviço de bordo, com bebidas não alcoólicas como refrigerante, suco, café e água, sem qualquer custo adicional.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a política de marcação de assentos é uma prerrogativa das companhias aéreas. Mas passageiros portadores de necessidades especiais, gestantes, acompanhados de crianças pequenas, crianças desacompanhadas e maiores de 60 anos têm prioridade nas poltronas da primeira fileira.