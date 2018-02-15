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Geradores

Gerdau vende duas hidrelétricas por R$ 835 milhões

Complexos têm capacidade instalada total de 155 MW; venda de ativos faz parte do plano de desinvestimento da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 14:41

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 14:41

Gerdau Crédito: Divulgação/Gerdau
Em reunião realizada ontem, o Conselho de Administração da Gerdau aprovou a venda dos complexos energéticos Caçu e Barra dos Coqueiros, no Estado de Goiás, para a Kinross Gold Corporation, por R$ 835 milhões. Os complexos são geradores de energia elétrica.
Em comunicado, a Gerdau informa que os complexos foram inaugurados em 2010, e têm capacidade instalada total de 155 MW.
"Com a venda das hidrelétricas, damos mais um importante passo em nosso plano de desinvestimentos, em linha com a estratégia de focar nos ativos mais rentáveis no segmento do aço", afirma o diretor-presidente da Gerdau, Gustavo Werneck. Com essa transação, o valor econômico dos desinvestimentos da siderúrgica ultrapassa os R$ 6 bilhões nos últimos quatro anos.

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