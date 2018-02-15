Gerdau vende duas hidrelétricas por R$ 835 milhões

Gerdau Crédito: Divulgação/Gerdau

Em reunião realizada ontem, o Conselho de Administração da Gerdau aprovou a venda dos complexos energéticos Caçu e Barra dos Coqueiros, no Estado de Goiás, para a Kinross Gold Corporation, por R$ 835 milhões. Os complexos são geradores de energia elétrica.

Em comunicado, a Gerdau informa que os complexos foram inaugurados em 2010, e têm capacidade instalada total de 155 MW.