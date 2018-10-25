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Gastos com viagens ao exterior caem 30,7% em setembro

Com a alta do dólar, os gastos diminuem porque os brasileiros adiam viagens,UED reduzem o orçamento para as despesas ou até cancelam os planos para ir ao exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 17:52

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 17:52

A taxa média de câmbio passou de US$ 3,3 em setembro de 2017 para US$ 4,2 em setembro deste ano Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com a alta do dólar, os gastos de brasileiros em viagens ao exterior continuam em desaceleração. Em setembro, essas despesas chegaram a US$ 1,189 bilhão, com redução de 30,7% em relação a setembro de 2017 (US$ 1,716 bilhão), informou nesta quinta-feira (25) o Banco Central (BC). As despesas com viagens foram as menores desde maio de 2016, disse o chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do BC, Renato Baldini.
Ele explicou que as despesas com viagens são bastante sensíveis à taxa de câmbio. Com o dólar mais caro, os gastos se reduzem porque os brasileiros adiam viagens ou reduzem o orçamento para as despesas ou até cancelam os planos para ir ao exterior.
Segundo Baldini, a taxa média de câmbio passou de US$ 3,3 em setembro de 2017 para US$ 4,2 em setembro deste ano.
No resultado acumulado de janeiro a setembro também houve queda e os gastos no exterior foram de US$ 13,875 bilhões. No mesmo período de 2017, somaram US$ 14,145 bilhões.
As receitas de estrangeiros no Brasil atingiram US$ 373 milhões em setembro, e US$ 4,513 bilhões nos nove meses de 2018, contra US$ 407 milhões e US$ 4,360 bilhões, em iguais períodos de 2017, respectivamente.
Com os resultados de receitas e despesas, a conta de viagens internacionais ficou negativa em US$ 816 milhões em setembro, e em US$ 9,362 bilhões de janeiro a setembro deste ano. De acordo com o Banco Central, entretanto, houve redução de 37,7% na despesa líquida no mês em relação a setembro de 2017, que foi negativa em US$ 1,309 bilhão.

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