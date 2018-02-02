Gasto médio de brasileiro com carnaval será de R$ 847,35

Matinê carnavalesca anima o Parque Moscoso Crédito: Marcelo Prest

O carnaval 2018 vai representar um gasto médio de R$ 847,35 para os brasileiros, de acordo com um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). As despesas médias serão maiores para homens, que devem usar R$ 969,10 nos dias de folia, enquanto pessoas das classes A e B devem usar R$ 1.185,42 nos dias de folia.

O feriado deve mobilizar mais de 72 milhões de consumidores, e 48% dos brasileiros devem realizar alguma compra ou contratação de serviços para aproveitar os dias de feriado.

Em relação ao carnaval do ano passado, quatro em cada dez (40%) entrevistados planejam gastar menos, enquanto 32% vão desembolsar a mesma quantia que usaram em 2017. Apenas 21% acham que vão aumentar os gastos.

Bebidas - como cerveja (57%), refrigerantes (52%) e água (52%) -, lanches (51%) e protetor solar (43%) serão os produtos mais consumidos. Além disso, três em cada dez (31%) entrevistados devem adquirir alguma fantasia ou adereços para comemorar o feriado e 24% vão comprar preservativos.

De acordo com a pesquisa, entre os serviços, os mais usados devem ser os de bares e restaurantes (50%), taxis ou serviços de transporte por aplicativos (31%), passagens aéreas (24%) e hospedagens em hotéis e pousadas (23%).

72% TEMEM SOFRER ALGUMA VIOLÊNCIA

Segundo o estudo, a maioria dos foliões vai pegar a estrada para passar o Carnaval: 64% vão optar pela viagem de automóvel, 35% escolherão ônibus e outros 23% devem viajar de avião.

De modo geral, sete em cada dez (69%) consumidores que vão aproveitar o Carnaval vão usar seus perfis nas redes sociais para compartilhar com os amigos os momentos de descontração. Por outro lado, 72% dos entrevistados temem sofrer algum tipo de violência no feriado.

CARNAVAL DE 2017 DEIXOU 21% COM NOME SUJO

A maioria (80%) dos foliões garantiu ter feito um planejamento para os gastos do feriado, e outros 20% dos entrevistados admitiram que vão aproveitar a data sem ter estipulado um teto de gastos ou juntado dinheiro para isso.

Além disso, 40% dos consumidores contaram que costumam extrapolar o orçamento quando festejam a data, principalmente com comidas e bebidas (24%), festas (14%) e viagens (12%).