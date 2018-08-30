Gasolina vendida nas refinarias está mais cara a partir desta quinta

O preço do litro da gasolina vendida nas refinarias aumenta nesta quinta-feira (30) de R$ 2,0829 para R$ 2,1079. Já o preço do diesel permanece estável em R$ 2,0316. O aumento obedece à política de preços da Petrobras para a gasolina e o diesel comercializados com as distribuidoras e que "tem como base o preço de paridade, formado pelas cotações internacionais".
De acordo com a empresa, a paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. A Petrobras informa ainda que a gasolina e o diesel comercializados com as distribuidoras diferem dos produtos no posto de combustíveis.
São os combustíveis tipo A, ou seja, gasolina antes da sua combinação com o etanol e diesel também sem adição de biodiesel. Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a partir do tipo A misturados a biocombustíveis.
A empresa explica também, em seu site, que os preços médios informados consideram a média aritmética nacional dos preços à vista, sem encargos e sem tributos, praticados na modalidade de venda padrão nos diversos pontos de fornecimento, que variam ao longo do território nacional, para mais ou para menos em relação à média. Essa variação pode ser de até 12% para gasolina A e até 9% para o diesel A.
No Espírito Santo, motoristas já sentem no bolso a diferença. Paulo Vitor Vieira, de 19 anos e estudante da Ufes, disse que procura alternativas. "Tenho andado mais de bicicleta, coisa que eu tinha parado de fazer desde que eu tinha tirado a carteira de motorista, mas agora com o aumento de combustível não tem dado, realmente", disse.
Para Bernardo Moraes Fonseca, de 21 anos, também tem sido complicado. "Um absurdo.Estamos recebendo praticamente só para colocar gasolina no veículo. Antes pagávamos a metade do que pagamos hoje por um litro. Tá difícil. Até na moto que é uma opção mais barata está saindo caro. Então vamos ver onde vai chegar isso aí".
Gasolina vendida nas refinarias está mais cara a partir desta quinta