Gasolina aumenta 1,4% nas refinarias a partir desta sexta-feira

Posto de gasolina Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A valorização do dólar nas última semanas já reflete nos preços da gasolina nas refinarias da Petrobras, que logo pesam no bolso dos consumidores. A partir desta sexta-feira (31), a estatal vai aumentar em 1,4% os preços da gasolina em suas refinarias, o maior índice diário desde que a companhia adotou a política de repasses diários a partir de julho do ano passado.

Com o novo aumento, a gasolina vai passar para R$ 2,1375 o litro nas refinarias, sem impostos, contra os R$ 2,1079 cobrados nesta quinta-feira. Esse é o quarto reajuste consecutivo nos preços do produto.