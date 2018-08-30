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R$ 2,1375

Gasolina aumenta 1,4% nas refinarias a partir desta sexta-feira

É a maior alta em um dia desde a adoção de reajustes diários. No ano, avanço acumulado é de 28,2%

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 20:39
Posto de gasolina Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A valorização do dólar nas última semanas já reflete nos preços da gasolina nas refinarias da Petrobras, que logo pesam no bolso dos consumidores. A partir desta sexta-feira (31), a estatal vai aumentar em 1,4% os preços da gasolina em suas refinarias, o maior índice diário desde que a companhia adotou a política de repasses diários a partir de julho do ano passado.
Com o novo aumento, a gasolina vai passar para R$ 2,1375 o litro nas refinarias, sem impostos, contra os R$ 2,1079 cobrados nesta quinta-feira. Esse é o quarto reajuste consecutivo nos preços do produto.
De janeiro até esta sexta (31), com a entrada em vigor com o novo aumento, a gasolina acumula um reajuste da ordem de 28,2%. No acumulado do mês, a gasolina já registra uma alta de preços nas refinarias de 8,6%.

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