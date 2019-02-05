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Preço

Gás de cozinha ficará mais caro a partir desta terça-feira (5)

O produto tem reajustes trimestrais

Publicado em 

04 fev 2019 às 21:32

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 21:32

Botija de gás Crédito: Divulgação
A partir desta terça-feira (5), o botijão de até 13 quilos de gás liquefeito de petróleo (GLP) residencial ficará mais caro. O novo preço médio do produto, anunciado hoje pela Petrobras, será de R$ 25,33.
No último ajuste, feito em novembro do ano passado, o preço determinado foi de R$ 25,07. O produto tem reajustes trimestrais.
> Governo vai propor idade mínima de 65 anos para homens e mulheres
O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou, em nota, que o reajuste vai variar entre 0,5% e 1,4%, de acordo com o polo de suprimento. O Sindigás calcula que o valor do GLP empresarial está 13,4% acima do GLP para embalagens até 13 quilos.

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