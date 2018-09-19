Ganhos do Brasil com disputa serão limitados, diz ex-secretário

Ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Welber Barral Crédito: Divulgação

Estados Unidos e China, avalia o ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral. Para ele, a subida de tom dos dois países só vai trazer mais turbulência no comércio internacional e as oportunidades de negócios que se abrem para países, como o Brasil, são limitadas. A seguir, os principais trechos da entrevista. Ninguém sairá ganhando da guerra comercial entre, avalia o ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral. Para ele, a subida de tom dos dois países só vai trazer mais turbulência no comércio internacional e as oportunidades de negócios que se abrem para países, como o Brasil, são limitadas. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Qual é o impacto dessa guerra comercial para o Brasil?

Em uma guerra comercial não há vencedores. Mesmo que o comércio se desloque temporariamente e alguns países passem a vender mais determinados produtos por um tempo, o comércio exterior fica estressado. Isso tem impacto nos preços e na facilidade para exportar.

O Brasil não poderia vender mais soja para os chineses?

Em um primeiro momento, sim. Mas os Estados Unidos não vão deixar de vender sua soja no exterior, só vão mudar o destino de parte da produção. Se o Brasil deixar de vender soja para o México, por exemplo, para vender mais grãos para a China, o mercado mexicano será ocupado pelos Estados Unidos. Não existe um vácuo. Além disso, a China não deixará de comprar totalmente dos Estados Unidos, só vai pagar mais caro por ela.

O Brasil pode ter uma janela de oportunidades, para vender mais produtos para a China?

Sim, é algo que estamos estudando. Por enquanto, as oportunidades existem, mas em alguns nichos de mercado. O Brasil poderia, por exemplo, vender mais alimentos processados para o mercado chinês e vender peças e partes de tratores aos Estados Unidos.

O que pode acontecer agora?