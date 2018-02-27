Funcionários da Digital Tiger vão à Justiça para serem demitidos

Uma das filiais, em Cariacica, de portas fechadas Crédito: Siumara Gonçalves | Arquivo

Funcionários da Digital Tiger, que estão há quase um mês sem trabalhar e sem receber os salários desde dezembro, decidiram ir à Justiça para pedir a rescisão do contrato de trabalho. Devido à falta de pagamento, eles decidiram cruzar os braços e as lojas estão fechadas desde o dia 1º de fevereiro.

De acordo com o advogado Francisco Bravin, que representa cerca de 20 funcionários, nas ações trabalhistas são pedidos a rescisão indireta e os pagamentos do salário atrasado e do 13º salário de 2017.

Alguns também estão com férias a receber, e a empresa também está sem depositar o FGTS desses empregados desde julho de 2017. Já pedimos ao INSS a informação sobre o recolhimento das obrigações previdenciárias, pois há suspeitas de que não foram pagas corretamente. Todas as ações já têm data de audiência, entre março e junho.

O advogado ressalta que a rescisão indireta é uma espécie de justa causa do empregador. É quando o empregador comete alguma falta grave na relação de emprego. O empregador tem que cumprir alguns requisitos, entre eles, o pagamento do salário, o recolhimento do FGTS, do INSS e o pagamento do 13º. Quando ele deixa de cumprir com essas obrigações, ele dá possibilidade do empregado entrar com o pedido de rescisão indireta.

A Digital Tiger foi comprada pelo Grupo Colleman no ano passado, junto com a Eletrocity. Cerca de 40 funcionários das seis lojas receberam, em janeiro deste ano, a promessa da empresa de que os saldos seriam quitados até o dia 31 daquele mês. Sem pagamento, eles decidiram protestar e, desde então, as lojas não abriram mais. Porém, eles não foram demitidos pela empresa.

À reportagem, o Grupo Colleman declarou que seguirá com planejamento estratégico e de reestruturação, com previsão de reabertura das lojas ainda no 1º trimestre deste ano. Inicialmente, não há intenção de demissões por parte da Digital Tiger, bem como serão efetuados acertos financeiros, afirmou em nota.