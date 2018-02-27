Funcionários da Digital Tiger, que estão há quase um mês sem trabalhar e sem receber os salários desde dezembro, decidiram ir à Justiça para pedir a rescisão do contrato de trabalho. Devido à falta de pagamento, eles decidiram cruzar os braços e as lojas estão fechadas desde o dia 1º de fevereiro.
De acordo com o advogado Francisco Bravin, que representa cerca de 20 funcionários, nas ações trabalhistas são pedidos a rescisão indireta e os pagamentos do salário atrasado e do 13º salário de 2017.
Alguns também estão com férias a receber, e a empresa também está sem depositar o FGTS desses empregados desde julho de 2017. Já pedimos ao INSS a informação sobre o recolhimento das obrigações previdenciárias, pois há suspeitas de que não foram pagas corretamente. Todas as ações já têm data de audiência, entre março e junho.
O advogado ressalta que a rescisão indireta é uma espécie de justa causa do empregador. É quando o empregador comete alguma falta grave na relação de emprego. O empregador tem que cumprir alguns requisitos, entre eles, o pagamento do salário, o recolhimento do FGTS, do INSS e o pagamento do 13º. Quando ele deixa de cumprir com essas obrigações, ele dá possibilidade do empregado entrar com o pedido de rescisão indireta.
A Digital Tiger foi comprada pelo Grupo Colleman no ano passado, junto com a Eletrocity. Cerca de 40 funcionários das seis lojas receberam, em janeiro deste ano, a promessa da empresa de que os saldos seriam quitados até o dia 31 daquele mês. Sem pagamento, eles decidiram protestar e, desde então, as lojas não abriram mais. Porém, eles não foram demitidos pela empresa.
À reportagem, o Grupo Colleman declarou que seguirá com planejamento estratégico e de reestruturação, com previsão de reabertura das lojas ainda no 1º trimestre deste ano. Inicialmente, não há intenção de demissões por parte da Digital Tiger, bem como serão efetuados acertos financeiros, afirmou em nota.
Funcionários da Digital Tiger vão à Justiça para serem demitidos