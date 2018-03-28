Funcionária do aeroporto já recebeu de papa a príncipe

o novo Aeroporto Eurico de Aguiar Salles. Há 33 anos, Telma Soares Biasutti se dedica às atividades no Aeroporto de Vitória. Ela é umas das funcionárias com mais tempo de casa. Aos 69 anos, a capixaba de Afonso Cláudio conta que ao longo da sua trajetória na Infraero já viveu e presenciou muitas histórias, além de já ter tido a oportunidade de ver de perto autoridades e celebridades nacionais e internacionais. Agora, Telma não esconde a ansiedade de ver concretizar uma promessa de tantos anos:

Estou muito entusiasmada e as expectativas para o novo aeroporto são muito grandes. Esse é um projeto antigo e muito aguardado pelos passageiros e também por nós funcionários. Então, participar desse momento de mudança vai ser uma grande satisfação. Sem contar que isso abrirá portas para a chegada de um novo tempo na economia do Espírito Santo nos diversos segmentos.

A profissional começou, em 8 de agosto de 1984 na Infraero, como secretária da Superintendência do Aeroporto de Vitória, mas já passou por funções no Terminal de Logística de Cargas (Teca), pela área administrativa e, na nova estrutura, vai ser responsável por auxiliar os passageiros com as informações.

Com a inauguração, atuarei no terminal de passageiros (TPS) com a recepção e o atendimento ao público em geral. Certamente as pessoas vão ter várias dúvidas, eu e outros colegas estaremos lá para ajudar da melhor forma possível, citou após comentar que já conheceu as novas instalações do TPS e que elas são mais modernas e vão oferecer mais conforto aos usuários.

Telma contou que nas mais de três décadas de aeroporto viu passageiros atrasados, apressados, emocionados, despedidas calorosas, recepções contidas e outras festivas. Além de ter presenciado brigas e discussões de negócios e familiares. E quantas vezes ouvi perguntas como o que fazer com cães e gatinhos ou e se o voo atrasar, como ficam as crianças?

Mas entre os diversos casos curiosos e visitas ilustres, a presença de três autoridades, em 1991, ficou marcada na sua memória: a do príncipe Charles, a de Nelson Mandela, e a do papa João Paulo II. Todos eles ficaram só algumas horas no Espírito Santo, mas foi muito gratificante vê-los e recebê-los no nosso aeroporto.

Mesmo com tantas pessoas famosas circulando pelo terminal, Telma diz que nunca tietou ninguém. Só uma vez, quando o Fábio Júnior esteve no aeroporto foi que pedi para um colega falar com o cantor para ele escrever um recadinho para uma pessoa que ajudou a me criar e que gosta muito dele. E ele escreveu. Fiquei muito feliz!, recordou a profissional de serviços aeroportuários.