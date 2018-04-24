Fraude no auxílio-doença deu prejuízo de R$ 60 milhões ao INSS

Agentes da Polícia Federal Crédito: Arquivo - GZ

Operação Pseudea foi deflagrada nesta terça-feira, 24, contra uma organização criminosa, capitaneada por uma auxiliar de enfermagem, dedicada a praticar fraudes contra o INSS, em especial, nos benefícios de auxílio-doença. Participaram da ação Polícia Federal, Inteligência Previdenciária, Advocacia-Geral da União, Ministério Público Federal e INSS.

Doze mandados de prisão (7 temporárias, 5 preventivas) e 16 mandados de busca e apreensão são cumpridos pelos agentes da PF. Também foram bloqueados R$ 25 milhões, de integrantes do esquema criminoso. É estimado um prejuízo de mais de R$ 60 milhões pelo grupo, que agia há mais de dez anos.

Dos mandados de prisão, nove foram expedidos pra São Paulo, um mandado de prisão temporária em Mairiporã e dois mandados de prisão preventiva em Cajamar. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido em Bauru.

Segundo a PF, as fraudes consistiam em requerer auxílios-doença para pessoas, algumas que sequer figuravam como segurados do INSS, com o uso de documentos falsos e diversos artifícios. A auxiliar de enfermagem  suspeita de comandar o esquema  contava com a ajuda de um servidor que trabalha em uma agência do INSS na Vila Maria, em São Paulo.

O grupo criminoso valia-se de dublês, ou seja, pessoas se faziam passar pelo requerente durante a perícia médica, onde fingiam doenças mentais, tinham membros engessados, bem como usavam falsos relatórios médicos.

O grupo também gerava aposentadorias falsas: confeccionava carta de concessão de aposentadoria fraudulenta que entregue ao cliente permitia sacar, irregularmente, os valores depositados em seu FGTS. Parcelas dessa quantia era repassada ao grupo criminoso como pagamento pela falsa aposentadoria.