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Operação da Polícia Federal

Fraude no auxílio-doença deu prejuízo de R$ 60 milhões ao INSS

Operação da Polícia Federal desarticulou grupo em São Paulo que desenvolveu um esquema para dar o golpe. Doze mandados de prisão foram expedidos contra a organização

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 13:18
Agentes da Polícia Federal Crédito: Arquivo - GZ
Operação Pseudea foi deflagrada nesta terça-feira, 24, contra uma organização criminosa, capitaneada por uma auxiliar de enfermagem, dedicada a praticar fraudes contra o INSS, em especial, nos benefícios de auxílio-doença. Participaram da ação Polícia Federal, Inteligência Previdenciária, Advocacia-Geral da União, Ministério Público Federal e INSS.
Doze mandados de prisão (7 temporárias, 5 preventivas) e 16 mandados de busca e apreensão são cumpridos pelos agentes da PF. Também foram bloqueados R$ 25 milhões, de integrantes do esquema criminoso. É estimado um prejuízo de mais de R$ 60 milhões pelo grupo, que agia há mais de dez anos.
Dos mandados de prisão, nove foram expedidos pra São Paulo, um mandado de prisão temporária em Mairiporã e dois mandados de prisão preventiva em Cajamar. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido em Bauru.
Segundo a PF, as fraudes consistiam em requerer auxílios-doença para pessoas, algumas que sequer figuravam como segurados do INSS, com o uso de documentos falsos e diversos artifícios. A auxiliar de enfermagem  suspeita de comandar o esquema  contava com a ajuda de um servidor que trabalha em uma agência do INSS na Vila Maria, em São Paulo.
O grupo criminoso valia-se de dublês, ou seja, pessoas se faziam passar pelo requerente durante a perícia médica, onde fingiam doenças mentais, tinham membros engessados, bem como usavam falsos relatórios médicos.
O grupo também gerava aposentadorias falsas: confeccionava carta de concessão de aposentadoria fraudulenta que entregue ao cliente permitia sacar, irregularmente, os valores depositados em seu FGTS. Parcelas dessa quantia era repassada ao grupo criminoso como pagamento pela falsa aposentadoria.
O nome Pseudea refere-se a divindade grega que personalizava a mentira e as falsidades.

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